Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora

Canarias vivirá unas jornadas históricas con la visita del Papa León XIV los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. El pontífice llega a la isla en medio de una gran expectación y con una agenda marcada por los actos oficiales, el recorrido previsto y la celebración de la misa, uno de los momentos más esperados por los fieles.

En este directo podrás seguir minuto a minuto toda la información sobre la visita del Papa León XIV a Tenerife: horarios, desplazamientos, cortes de tráfico, accesos, recomendaciones para los asistentes, imágenes del ambiente y última hora de un viaje que centra la atención de Canarias.

El papa León XIV hablará en francés en su visita a Tenerife El papa León XIV pronunciará la mayoría de sus discursos en castellano durante su visita a España, aunque hará dos excepciones destacadas: utilizará el francés en Tenerife, durante su visita al centro de acogida de Las Raíces, y empleará el catalán en algunos momentos de los actos previstos en la Sagrada Familia de Barcelona.

Carlota Barcala Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pisará por primera vez el muelle de Arguineguín. Y lo hace, para acompañar al papa León XIV en su encuentro con migrantes, seis años después de que este puerto del municipio de Mogán fuese bautizado como el muelle de la vergüenza por tener a 2.600 migrantes hacinados. En ese momento, en 2020, no hubo rastro de Sánchez en Arguineguín, pese a las peticiones de las autoridades regionales y locales de que fuese testigo de la realidad migratoria y se pusiese al frente de la crisis humanitaria.

El Día Televisión Canaria prepara dos especiales para seguir la llegada del papa León XIV a España Televisión Canaria ofrecerá este fin de semana una programación especial con motivo de la llegada del papa León XIV a Madrid, primera parada de un viaje que posteriormente lo llevará a Barcelona y Canarias. Los Servicios Informativos de la cadena pública autonómica emitirán dos programas especiales en directo para seguir los principales actos de una visita histórica, que culminará los próximos 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife.

Elena Morales Qué pasará con los centros de salud de Tenerife el día de la visita del papa León XIV: Sanidad priorizará la atención telefónica La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha diseñado un dispositivo especial para garantizar la atención sanitaria durante la visita del papa León XIV a Canarias. La reorganización afectará de forma temporal a centros de salud y hospitales de Gran Canaria y Tenerife, las dos Islas donde se prevén restricciones de movilidad y una elevada afluencia de personas por los actos programados.

Las empresas descartan tratar como festivo el día de la visita del papa León XIV a Tenerife La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife descarta que el viernes 12 de junio, día de la visita del papa León XIV a la isla, sea tratado como una jornada festiva para los trabajadores. La entidad considera que, pese a las restricciones de movilidad previstas y a las dificultades que puedan tener algunas personas para llegar a sus puestos, la actividad empresarial debe mantenerse en funcionamiento.

¿Te inscribiste para la misa del papa León XIV en Tenerife? Cómo sabrás si has conseguido acceso a la eucaristía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ¿Te inscribiste para ver al papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife? Revisa el teléfono y el correo. La organización ya ha empezado a asignar las 32.000 localidades disponibles para la misa en el puerto capitalino. El proceso arrancó este miércoles con los grupos más numerosos, cuyos responsables están recibiendo la confirmación de la inscripción y las indicaciones para la distribución dentro del recinto.

Elena Morales Qué pasará con los centros de salud de Tenerife el día de la visita del papa León XIV: Sanidad priorizará la atención telefónica La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha diseñado un dispositivo especial para garantizar la atención sanitaria durante la visita del papa León XIV a Canarias. La reorganización afectará de forma temporal a centros de salud y hospitales de Gran Canaria y Tenerife, las dos Islas donde se prevén restricciones de movilidad y una elevada afluencia de personas por los actos programados.