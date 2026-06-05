Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeBar Arure de Santa CruzAterrizaje de emergencia en TenerifeCobro por vertidos al marCB CanariasIBI La LagunaHospital del Norte
instagramlinkedin

La visita del papa León XIV ya tiene su propia pizza: una pizzería de Tenerife crea una 'Pizza Vaticana'

Pulcinella Tenerife lanza una elaboración especial inspirada en la llegada del Pontífice a la isla, con burrata, tomate confit, crema de albahaca y oblea

El papa León XIV saluda a los asistentes a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro

El papa León XIV saluda a los asistentes a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro / MAURIZIO BRAMBATTI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La visita del papa León XIV a Tenerife ya empieza a dejar curiosidades más allá de los actos oficiales, el dispositivo de seguridad o los preparativos en las calles. La pizzería Pulcinella Tenerife ha presentado una creación especial con motivo de la llegada del Pontífice a la isla: la Pizza Vaticana.

La propuesta gastronómica está inspirada, según el establecimiento, en la visita del Santo Padre y en valores como la unión, la paz y la fraternidad. Se trata de una elaboración que combina ingredientes de tradición italiana con una presentación pensada para hacer un guiño a uno de los acontecimientos más esperados en Tenerife durante estos días.

Noticias relacionadas y más

La pizza cuenta con una base de mozzarella y scamorza, dos quesos habituales en la cocina italiana. En el centro incorpora burrata cremosa, acompañada de tomate confit, crema casera de albahaca y delicadas láminas de oblea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
  2. El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
  3. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
  4. Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
  5. El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
  6. Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
  7. Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte
  8. Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna

La visita del papa León XIV ya tiene su propia pizza: una pizzería de Tenerife crea una 'Pizza Vaticana'

La visita del papa León XIV ya tiene su propia pizza: una pizzería de Tenerife crea una 'Pizza Vaticana'

El mal tiempo provoca diez desvíos y cinco cancelaciones en Tenerife Norte

El mal tiempo provoca diez desvíos y cinco cancelaciones en Tenerife Norte

Las empresas descartan tratar como festivo el día de la visita del papa León XIV a Tenerife

Las empresas descartan tratar como festivo el día de la visita del papa León XIV a Tenerife

Qué pasará con los centros de salud de Tenerife el día de la visita del papa León XIV: Sanidad priorizará la atención telefónica

Qué pasará con los centros de salud de Tenerife el día de la visita del papa León XIV: Sanidad priorizará la atención telefónica

El grupo de duelo perinatal del HUC recibe la Medalla al Mérito Profesional de Enfermería

El grupo de duelo perinatal del HUC recibe la Medalla al Mérito Profesional de Enfermería

La Guardia Civil lo hace oficial: este gesto que muchos conductores tinerfeños hacen al ver un accidente puede costar una multa de 200 euros

La Guardia Civil lo hace oficial: este gesto que muchos conductores tinerfeños hacen al ver un accidente puede costar una multa de 200 euros

El biólogo tinerfeño José García Casanova recibe el Premio Brote Canarias 2026 del Ficmec

El biólogo tinerfeño José García Casanova recibe el Premio Brote Canarias 2026 del Ficmec

Tenerife activa un plan preventivo ante el riesgo de llegada de la avispa asiática

Tenerife activa un plan preventivo ante el riesgo de llegada de la avispa asiática
Tracking Pixel Contents