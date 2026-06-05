La visita del papa León XIV ya tiene su propia pizza: una pizzería de Tenerife crea una 'Pizza Vaticana'

La visita del papa León XIV a Tenerife ya empieza a dejar curiosidades más allá de los actos oficiales, el dispositivo de seguridad o los preparativos en las calles. La pizzería Pulcinella Tenerife ha presentado una creación especial con motivo de la llegada del Pontífice a la isla: la Pizza Vaticana.

La propuesta gastronómica está inspirada, según el establecimiento, en la visita del Santo Padre y en valores como la unión, la paz y la fraternidad. Se trata de una elaboración que combina ingredientes de tradición italiana con una presentación pensada para hacer un guiño a uno de los acontecimientos más esperados en Tenerife durante estos días.

La pizza cuenta con una base de mozzarella y scamorza, dos quesos habituales en la cocina italiana. En el centro incorpora burrata cremosa, acompañada de tomate confit, crema casera de albahaca y delicadas láminas de oblea.