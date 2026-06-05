La visita del papa León XIV ya tiene su propia pizza: una pizzería de Tenerife crea una 'Pizza Vaticana'
Pulcinella Tenerife lanza una elaboración especial inspirada en la llegada del Pontífice a la isla, con burrata, tomate confit, crema de albahaca y oblea
La visita del papa León XIV a Tenerife ya empieza a dejar curiosidades más allá de los actos oficiales, el dispositivo de seguridad o los preparativos en las calles. La pizzería Pulcinella Tenerife ha presentado una creación especial con motivo de la llegada del Pontífice a la isla: la Pizza Vaticana.
La propuesta gastronómica está inspirada, según el establecimiento, en la visita del Santo Padre y en valores como la unión, la paz y la fraternidad. Se trata de una elaboración que combina ingredientes de tradición italiana con una presentación pensada para hacer un guiño a uno de los acontecimientos más esperados en Tenerife durante estos días.
La pizza cuenta con una base de mozzarella y scamorza, dos quesos habituales en la cocina italiana. En el centro incorpora burrata cremosa, acompañada de tomate confit, crema casera de albahaca y delicadas láminas de oblea.
- La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
- El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
- Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
- Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
- El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
- Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
- Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte
- Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna