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Tenerife mantiene el pulso económico, con la cifra más alta de ocupación de su historia

La isla registra más de 460.000 ocupados y una tasa de paro del 8,76%, la mejor cifra desde 2007, según la Cámara de Comercio

Desde la izquierda, Santiago Sesé, Manuel Fernández y Lola Pérez.

Desde la izquierda, Santiago Sesé, Manuel Fernández y Lola Pérez. / El Día / Elena de la Cruz

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Santa Cruz de Tenerife

Tenerife cerró el primer trimestre de 2026 consolidada como uno de los motores económicos de Canarias, según el Boletín de Coyuntura Económica elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife e impulsado por el Cabildo. El informe constata un crecimiento sostenido, apoyado en la fortaleza del mercado laboral y del sector servicios, aunque advierte de cautela empresarial por la inflación acumulada, el aumento de costes y la moderación del consumo.

La isla alcanzó más de 460.000 personas ocupadas, la cifra más alta de su historia, mientras la tasa de paro bajó al 8,76%, el mejor dato desde junio de 2007 y casi tres puntos por debajo de la media canaria. Manuel Fernández destacó que estos registros reflejan “la fortaleza y el dinamismo” de los sectores productivos, con especial atención a la industria, que sumó 447 empleos, y a los servicios, que superan de nuevo las 23.000 empresas activas.

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El presidente cameral, Santiago Sesé, subrayó el liderazgo económico de Tenerife, aunque alertó de retos como la falta de profesionales y el déficit inversor acumulado.

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