Tenerife activa un plan preventivo ante el riesgo de llegada de la avispa asiática

El Cabildo de Tenerife ha activado una línea de trabajo preventiva ante el riesgo de que lleguen a la isla ejemplares de avispa asiática (Vespa velutina), una especie invasora cuya presencia ya ha sido detectada en Gran Canaria. La corporación insular ha convocado a la Mesa de la Apicultura para coordinar una respuesta temprana con el sector y con distintos ámbitos técnicos.

El objetivo es anticiparse a un posible escenario de riesgo y establecer mecanismos de información, vigilancia y actuación en caso de que se produzcan avistamientos en Tenerife. La iniciativa llega después de que el Gobierno de Canarias confirmara la primera detección de avispa asiática en el Archipiélago, tras localizarse un nido con 93 ejemplares en una zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

El consejero insular del Sector Primario, Valentín González, ha explicado que la intención es coordinar una respuesta preventiva desde el ámbito institucional y sectorial. La medida busca evitar improvisaciones y contar con una estructura preparada si la especie aparece en la isla.

El encuentro de trabajo contó con la participación de técnicos de la Casa de la Miel de Tenerife y representantes de asociaciones de apicultores de la isla, entre ellas Apiten, Foapi y Apiteide. Durante la reunión, el sector trasladó su visión sobre la situación y sobre las medidas que considera necesarias ante un posible escenario de llegada de la avispa asiática.

Información y prevención como primeras medidas

Entre los acuerdos adoptados figura la puesta en marcha de un plan de acción informativo y preventivo. El Cabildo prevé elaborar y difundir una nota divulgativa para mejorar el conocimiento ciudadano sobre la especie, su identificación y los canales adecuados para comunicar posibles avistamientos.

También se organizarán charlas informativas y se reforzarán las campañas de sensibilización. La intención es que tanto el sector apícola como la ciudadanía puedan reconocer la avispa asiática y sepan cómo actuar sin ponerse en riesgo ni interferir en las tareas técnicas.

Un grupo multidisciplinar para responder ante avistamientos

La Mesa de la Apicultura acordó además constituir un grupo multidisciplinar que pueda activarse en caso de necesidad. Este equipo estaría integrado por representantes de distintas áreas del Cabildo, la Comunidad Autónoma, la Universidad de La Laguna y otros perfiles técnicos y especializados relacionados con la gestión de esta posible amenaza.

El objetivo es disponer de una estructura de respuesta rápida y coordinada si se detectan ejemplares de Vespa velutina en Tenerife. La cooperación entre administraciones, comunidad científica y sector apícola será uno de los ejes del plan.

Por qué preocupa la avispa asiática

La avispa asiática, o avispón asiático, es una especie invasora que puede afectar a la biodiversidad y al sector apícola. Su presencia preocupa especialmente porque depreda sobre las abejas, esenciales para la polinización y para la producción de miel.

En territorios donde se ha establecido, la Vespa velutina ha obligado a desarrollar programas de control y vigilancia para reducir su impacto sobre las colmenas. En Canarias, la prioridad ahora es impedir que se expanda y contar con una respuesta organizada ante cualquier posible detección.

La especie fue detectada por primera vez en España en 2010 y se ha extendido especialmente por el norte peninsular, según recoge el Gobierno de Canarias en la información oficial sobre su primera detección en las Islas.