El Sindicato de Enfermería SATSE denuncia recortes de personal y falta de contrataciones en el HUC de cara al verano

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este jueves los recortes de personal y la falta de contrataciones durante el verano en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). La organización sindical, junto al resto de entidades del comité de empresa, convocó una concentración en el complejo hospitalario para exigir que se cubran las ausencias del personal sanitario, incluidas bajas laborales, permisos, reducciones de jornada y vacaciones.

La protesta reunió a cientos de profesionales, según SATSE, que reclamaron una planificación adecuada de los recursos humanos durante el periodo estival. El sindicato sostiene que la falta de sustituciones está generando sobrecarga asistencial en numerosos servicios y obliga a enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas a trabajar con plantillas insuficientes para atender la demanda.

La falta de profesionales no solo afecta a quienes trabajan cada día en el hospital; también tiene consecuencias directas sobre la atención que reciben los pacientes

SATSE advierte de que esta situación repercute tanto en las condiciones laborales de los profesionales como en la atención que reciben los pacientes. A su juicio, mantener unidades y servicios con recursos humanos limitados aumenta la presión sobre las plantillas y dificulta ofrecer cuidados seguros y de calidad.

Petición de refuerzos en enfermería y fisioterapia

Durante la concentración, los profesionales pidieron reforzar las plantillas de enfermería y fisioterapia para ajustarlas a las cargas de trabajo reales y a las necesidades asistenciales de la población.

El sindicato defiende que la sanidad pública canaria necesita una gestión de personal que se anticipe a los periodos de mayor presión asistencial. "La falta de profesionales no solo afecta a quienes trabajan cada día en el hospital; también tiene consecuencias directas sobre la atención que reciben los pacientes", señala SATSE.

La organización reclama a la Administración sanitaria medidas inmediatas para garantizar la sustitución efectiva de las ausencias, reforzar los servicios con mayores dificultades de cobertura y abrir un proceso de diálogo urgente con las organizaciones sindicales.