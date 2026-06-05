Así será el papamóvil que utilizará el papa León XIV en Tenerife: un Isuzu D-Max renovado para la ocasión

El papa León XIV utilizará distintos vehículos durante sus desplazamientos por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. En la Isla se moverá en un Isuzu D-Max renovado, el mismo modelo previsto para sus recorridos en Barcelona.

La flota preparada para el Pontífice incluye también un Mercedes Clase G 500 tematizado, que se empleará en Madrid y después será trasladado a Gran Canaria. Además, habrá tres buggies de golf eléctricos con asientos de cuero para los trayectos más cortos. Uno de estos vehículos ligeros también se utilizará en La Laguna.

Papamóvil Isuzu / Policía Nacional

Una flota distinta según cada ciudad

Durante su visita a España, León XIV contará con diferentes vehículos en función de las necesidades de cada acto y de cada recorrido. El Mercedes Clase G 500 será utilizado en los actos de Madrid y después en Gran Canaria. El Isuzu D-Max se reservará para Barcelona y Tenerife, mientras que los buggies eléctricos se emplearán en desplazamientos más breves o en espacios donde sea necesario un vehículo más ligero y manejable.

Los papamóviles no son vehículos convencionales. Su diseño debe responder a criterios de movilidad, visibilidad y seguridad. En algunos casos son modelos abiertos o parcialmente adaptados para que el Papa pueda saludar a las personas congregadas. En otros, incorporan estructuras más protegidas, en función del tipo de recorrido y del nivel de seguridad previsto.

Del Isuzu D-Max al Seat Panda de Juan Pablo II

La elección del vehículo de León XIV contrasta con una de las historias más curiosas de las visitas papales a España: el Seat Panda que utilizó Juan Pablo II en 1982, durante el primer viaje de un Papa al país.

Quince días antes de la llegada del Pontífice polaco, la comisión encargada de revisar los detalles de aquella visita detectó un problema inesperado. El papamóvil previsto no cabía por los accesos del Santiago Bernabéu ni del Camp Nou, dos de los grandes escenarios incluidos en la agenda.

El Vaticano contactó entonces con las autoridades españolas para buscar una solución rápida. La respuesta llegó a través de Seat, la compañía automovilística española del momento, que recibió el encargo de preparar en apenas dos semanas un vehículo pequeño y manejable que pudiera circular por el interior de ambos estadios.

Un Panda transformado a contrarreloj

El trabajo se realizó en la fábrica de Zona Franca, en Barcelona. Allí, un Seat Panda fue transformado en un vehículo abierto, tipo pick-up, sin ventanillas laterales, con parabrisas abatible y una plataforma trasera reforzada para que Juan Pablo II pudiera permanecer de pie.

También se instalaron barras acolchadas para que el Papa pudiera sujetarse y una pequeña plataforma posterior para facilitar el acceso. El coche llevó las banderas del Vaticano y de España sobre las aletas delanteras, además de escudos pontificios en las puertas.

Un vehículo pequeño para dos estadios llenos

El Seat Panda cumplió finalmente su misión el 3 de noviembre de 1982 en Madrid y el 7 de noviembre en Barcelona. Recorrió los estadios llenos con Juan Pablo II de pie en la parte trasera, saludando y bendiciendo al público.

Aquel vehículo, improvisado por necesidad, acabó convertido en uno de los papamóviles más singulares de la historia reciente de España. Su uso quedó limitado a recintos controlados porque no era un coche blindado.