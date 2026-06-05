¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y humor, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, El amigo silencioso, de Ildikó Enyedi. Ganadora del Premio del Jurado de la Crítica Internacional en el Festival de Cine de Venecia y de la Espiga de Plata en la Seminci, la película que habla -a través de tres historias ambientadas en épocas distintas- de situaciones mundanas que se suceden a los pies de un ginkgo centenario que se halla en el corazón de un jardín botánico de una ciudad universitaria medieval alemana. Este árbol, testigo silencioso, ha observado durante más de un siglo los tranquilos ritmos de la transformación a lo largo de tres vidas humanas. Tony Leung, Léa Seydoux, Luna Wedler, Enzo Brumm, Sylvester Groth o Marlene Burow encabezan el reparto de este filme que se podrá ver en versión original en alemán e inglés con subtítulos en español.

Humor

El Teatro Leal de La Laguna acoge este sábado, 6 de junio, ‘Apocalípticamente correcto’, el último espectáculo de Luis Piedrahita. El reconocido humorista, escritor y mago presentará una propuesta que combina monólogo, reflexión y magia, con funciones a las 17:30 y a las 20:00 horas.

Fiel al estilo que ha definido su trayectoria, Piedrahita presenta un show en el que la observación de la realidad, el ingenio verbal y la capacidad para encontrar el lado más sorprendente de las situaciones cotidianas se convierten en el motor de la comedia.

Música

Cartel del evento. / E. D.

También en el Teatro Leal, el artista Besay Pérez se presentará a su público con una nueva edición de A la luz de las velas, un directo íntimo y cuidado al detalle donde la emoción, la voz y la cercanía vuelven a encontrarse sobre el escenario.

Acompañado por banda en directo y con una puesta en escena especial, Besay recorrerá canciones que lo han acompañado a lo largo de su vida.

Corpus

La celebración del Corpus Christi llega este fin de semana a varios municipios de la isla. En Adeje, durante el fin de semana vecinos, colectivos y personal municipal darán forma a las tradicionales alfombras de sal, una manifestación artística y popular que llena de color varias calles del municipio y convierte su elaboración en un auténtico encuentro de convivencia, dedicación y memoria compartida. El sábado comenzará la realización de las alfombras y el domingo, desde las 12.00 horas, será la procesión con La Hermandad del Santísimo Sacramento por las calles alfombradas, acompañada por La Banda del Patronato Musical de la histórica Villa de Adeje.

Por su parte, el domingo se podrá disfrutar de las alfombras del casco histórico de La Laguna, una de las festividades religiosas más antiguas de la isla. Estos tapices de pétalos y arena comenzarán a realizarse la noche anterior, una cita que concluirá el domingo con la procesión del Santísimo Sacramento.