Qué pasará con los centros de salud de Tenerife el día de la visita del papa León XIV: Sanidad priorizará la atención telefónica

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha diseñado un dispositivo especial para garantizar la atención sanitaria durante la visita del papa León XIV a Canarias. La reorganización afectará de forma temporal a centros de salud y hospitales de Gran Canaria y Tenerife, las dos Islas donde se prevén restricciones de movilidad y una elevada afluencia de personas por los actos programados.

El objetivo es mantener la asistencia sanitaria a la población, pero adaptando la actividad a las dificultades de acceso que puedan producirse por el dispositivo de seguridad y movilidad. Para ello, Sanidad priorizará la atención telefónica en los centros de salud afectados, reforzará la atención urgente y reprogramará algunas consultas y sesiones de rehabilitación que dependen del transporte sanitario no urgente.

Los centros de salud seguirán abiertos, pero con atención telefónica prioritaria

En Atención Primaria, los centros de salud afectados mantendrán su actividad. Sin embargo, debido a las restricciones de movilidad, se dará prioridad a la modalidad telefónica. Cada centro avisará a los pacientes cuando una consulta inicialmente presencial pase a realizarse por teléfono.

Sanidad explica que la reorganización se ha diseñado teniendo en cuenta los cortes, limitaciones de acceso y cambios de movilidad previstos durante las jornadas de la visita. La atención se ordenará en función de la prioridad clínica y de las posibilidades reales de acceso a cada centro sanitario.

Además, se han reforzado los recursos humanos y materiales disponibles, así como los mecanismos de coordinación entre Atención Primaria, hospitales y servicios de emergencias.

Catorce centros afectados en Tenerife

En Tenerife, la reorganización se aplicará el viernes 12 de junio, día en el que el papa León XIV visitará la isla. La Gerencia de Atención Primaria ha reorganizado la actividad en catorce centros de salud afectados por el recorrido de la comitiva y los actos previstos.

Los centros incluidos son:

Laguna-Mercedes y Laguna-Universidad

San Benito

Finca España

La Cuesta

Tíncer

Taco

Barranco Grande

Ofra

Los Gladiolos

Barrio La Salud

Dr. Guigou

Toscal

Anaga

Los hospitales funcionarán con normalidad

La actividad hospitalaria en Gran Canaria y Tenerife funcionará con normalidad durante las jornadas afectadas: el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 de junio en Tenerife. No obstante, para facilitar la movilidad, Sanidad reprogramará las consultas y sesiones de rehabilitación que dependan del transporte sanitario no urgente.

Los traslados de pacientes con tratamientos programados de rehabilitación o con citas en consultas externas se suspenderán esos días en las islas afectadas. En el resto del Archipiélago, este servicio no sufrirá modificaciones.

El transporte sanitario no urgente es el servicio que permite el desplazamiento de pacientes que no pueden utilizar transporte convencional para acudir a tratamientos, consultas o regresar a su domicilio tras el alta hospitalaria. En Canarias, este servicio está coordinado por el Servicio de Urgencias Canario a través de la Mesa de Transporte.

Los tratamientos vitales quedan garantizados

La suspensión temporal no afectará a los pacientes que necesitan tratamientos vitales. Sanidad garantiza los traslados para quienes acuden de forma continuada a sesiones de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia o al hospital de día oncohematológico.

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También se mantendrán los traslados de pacientes entre centros sanitarios y los desplazamientos derivados de altas hospitalarias. Sanidad advierte, eso sí, de que podrían producirse retrasos puntuales, especialmente cuando los recorridos coincidan con cortes de tráfico o dificultades de acceso por la comitiva del papa León XIV.