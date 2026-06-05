El papa León XIV hablará en francés en su visita a Tenerife

El papa León XIV pronunciará la mayoría de sus discursos en castellano durante su visita a España, aunque hará dos excepciones destacadas: utilizará el francés en Tenerife, durante su visita al centro de acogida de Las Raíces, y empleará el catalán en algunos momentos de los actos previstos en la Sagrada Familia de Barcelona.

León XIV se dirigirá en francés a las personas acogidas en Las Raíces, un centro que alberga a migrantes procedentes de países africanos de habla francófona.

Una agenda canaria centrada en migración e integración

La visita a Las Raíces será uno de los actos más significativos del paso de León XIV por Tenerife. El centro de acogida se ha convertido en los últimos años en uno de los espacios asociados a la atención a personas migrantes en Canarias, por lo que la intervención en francés tendrá un claro componente pastoral y social.

La Santa Sede incluye en el programa oficial un "encuentro con los migrantes del centro Las Raíces" a las 9:30 horas del 12 de junio. Después, el Papa participará en otro acto en la plaza del Cristo de La Laguna, centrado en realidades de integración de personas migrantes.

La última gran cita pública del Pontífice en Canarias será la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, prevista a las 12:15 horas. Con este acto concluirá prácticamente su visita a las Islas, antes de la ceremonia de despedida en el aeropuerto y el regreso a Roma.

El papa León XIV hablará en catalán en la Sagrada Familia

La otra excepción lingüística será el catalán. León XIV lo utilizará en la misa que celebrará en la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, y también en la bendición de la Torre de Jesucristo, según ha anunciado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

El Pontífice abrirá el acto con unas palabras en catalán: "En el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres". Además, está previsto que pronuncie algunas palabras en catalán durante la bendición de la torre.