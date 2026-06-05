La moda urbana de vanguardia y la alta costura, protagonistas en la segunda gran jornada de la SIMTE

La Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE) ha concluido este viernes su segundo gran día de pasarelas y actividades, consolidando al Recinto Ferial y a toda la isla como el epicentro del diseño, la innovación y la industria textil. La jornada ha estado marcada por la convivencia entre la frescura de la Zona Urban y la Zona Barber con las colecciones exclusivas presentadas en la Caja Negra, logrando una gran aceptación del público en todos los espacios.

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, destacó tras el cierre que “Tenerife vuelve a posicionarse como el epicentro del diseño y que el éxito de hoy confirma la madurez y la versatilidad de nuestra industria textil”. Medina subrayó, además, que “la SIMTE no es sólo un escaparate de tendencias, sino una plataforma comercial consolidada que impulsa la economía local y conecta de forma directa el talento de nuestras firmas con nuevos mercados”.

Espacio urbano y formación

La actividad matinal comenzó a las 11:00 horas, en la Zona Barber, que se estrenó con una concurrida masterclass de peluquería y maquillaje a cargo del reconocido profesional Alberto Dugarte. Poco después, a las 12:00 horas, la Zona Urban activó su pasarela con los vanguardistas desfiles de Labory y DLA. A las 16:30 horas, se presentó la colaboración de gafas entre Chacho Souvenirs y Mikas, un diseño de edición limitada concebido especialmente para la SIMTE. La pasarela de este espacio cerró su agenda a las 18:30 horas con un dinámico bloque de desfiles a cargo de las firmas Laverny, Chacho SVNRS y Nanna, referentes de la cultura urbana actual.

Desfiles de moda sostenible en la Semana Internacional de la Moda / María Pisaca

Un escenario para la alta costura

En paralelo, la pasarela de la Caja Negra ofreció un despliegue que comenzó a las 13:30 horas, con el bloque de Moda Sostenible, protagonizado por Gallobuey, Farobag y María Hurtado. A las 16:00 horas, la propuesta temática Islas de Moda exhibió el potencial comercial de Ruth Rguez, Oswaldo Machín y Diazar, dando paso a las 17:30 horas a los diseños de Javilar, Mado Vigarok, La Trajería y la firma de baño y sombrerería By Loleiro.

La agenda de la tarde continuó de la mano de otras marcas de gran proyección. A las 19:30 horas, la esperada colección de Yolancris deslumbró con su inconfundible estilo rebelde sobre la pasarela. Seguidamente, a las 21:00 horas, los diseñadores Marco & María, quienes pusieron en pie al público de una abarrotada Caja Negra con sus propuestas de alta costura, cerraron el calendario de desfiles del viernes.

Las actividades de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife continuará mañana, sábado 6 de junio, con una intensa agenda que combinará nuevas propuestas de moda urbana, colecciones de autor y desfiles comerciales en el Recinto Ferial. Más información en la web del evento: https://tenerifemoda.com/simte26/.