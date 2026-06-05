La meteorología adversa complica la operativa en Tenerife Norte: siete vuelos desviados al Aeropuerto de La Palma, el de Gran Canaria y a Tenerife Sur

La meteorología adversa ha provocado este viernes, 5 de junio, un total de siete desvíos en la operativa del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, según la información facilitada por Aena.

Las incidencias afectan a vuelos que tenían previsto aterrizar en Tenerife Norte y que procedían de Gran Canaria, La Palma, Madrid, Barcelona y Fuerteventura. Las condiciones meteorológicas en el entorno del aeropuerto lagunero han impedido completar las maniobras con normalidad, por lo que las aeronaves fueron derivadas a otros aeropuertos o regresaron a su punto de origen.

Además, se han cancelado los vuelos NT862 y NT868, conexiones entre Tenerife Norte y El Hierro, afectadas también por las condiciones meteorológicas.

La incidencia tiene su origen en la noche del jueves, cuando el mal tiempo impidió que varios aviones aterrizaran en Tenerife Norte. Como esas aeronaves no llegaron al aeropuerto, este viernes faltan aviones para operar todas las salidas programadas, lo que ha dejado a numerosos pasajeros pendientes de poder viajar.

Un vuelo de Fuerteventura intenta aterrizar en Tenerife Norte

La situación sigue pendiente de evolución en otras conexiones interinsulares. Un avión procedente de Fuerteventura se encuentra intentando aterrizar en Tenerife Norte. En caso de que las condiciones no permitan completar la maniobra con seguridad, la conexión podría ser desviada o cancelada.

Además de los desvíos y cancelaciones, se han registrado retrasos en varias conexiones con destino a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, entre otras rutas interinsulares.

Consultar el estado del vuelo antes de acudir al aeropuerto

Ante incidencias de este tipo, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto, bien a través de la aerolínea correspondiente o mediante los canales oficiales de Aena.

La operativa puede variar a lo largo de la jornada en función de la evolución de la meteorología y de las condiciones de seguridad para los aterrizajes y despegues.