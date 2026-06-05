Ocho contenedores fijos y dos puntos limpios móviles para potenciar el reciclaje en seis municipios de Tenerife

La Mancomunidad del Nordeste de Tenerife contará con ocho puntos limpios de proximidad y dos puntos limpios móviles, instalaciones urbanas diseñadas para facilitar la recogida selectiva de residuos y acercar el reciclaje a la ciudadanía de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula y El Rosario. Esta es una de las iniciativas anunciadas la campaña ‘Tú formas parte de esta Isla, ¡hazla circular!’, que desaarrolla con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y que está orientada a fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos y a mejorar los hábitos de reciclaje en los seis municipios.

Por una cifra de más de 600.000 euros, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos NextGenerationEU, el propósito principal es involucrar a la ciudadanía, comercios y visitantes en la correcta gestión de residuos. Todo ello, con el objetivo de promover la reducción, reutilización y reciclaje adecuados de los desechos y, minimizar así, el impacto ambiental en el entorno insular.

Uno de los Puntos Limpios Móviles del programa / El Día

Los puntos limpios de proximidad son instalaciones fijas de menor tamaño que un punto limpio tradicional. Se integran en el entorno urbano (plazas o calles) para que nadie tenga que desplazarte a la periferia y estas, en concreto, tienen integrado sensores de llenado con una apertura de puertas digitales mediante tarjetas para evitar la vandalización y son autosuficientes gracias a placas fotovoltaicas. En cambio, los puntos limpios móviles son infraestructuras itinerantes ubicadas en camiones o furgonetas adaptadas que recorren diferentes barrios o distritos siguiendo un calendario y horario específico de rotación.

Entre los residuos que podrán recogerse en estos sistemas figuran aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, pilas y baterías, bombillas, fluorescentes, aerosoles, cartuchos de tinta, tóners, aceites vegetales y minerales, además de otros materiales como plásticos no envases o soportes ópticos. Los dos puntos móviles circularán a lo largo de los municipios miembro y los ocho contenedores de proximidad se repartirán entre las seis localidades en función de las necesidades de cada ayuntamiento.

Mejora en el sistema de recogida

Esta mejora de la red de recogida selectiva se suma a los avances registrados en los principales indicadores de reciclaje en la comarca. En relación con la fracción de envases ligeros, en 2026 se ha registrado un incremento de casi el 24 % respecto al periodo de enero a abril de 2025, con una ratio de más de 11 kilos por habitante al año. En cuanto a la fracción de papel y cartón, el aumento en ese mismo periodo ha sido de más del 27 %, alcanzando los casi 13 kilos por habitante al año.

A ello se suma la incorporación, en mayo de 2025, del servicio de recogida de cartón comercial puerta a puerta. Una iniciativa que, tras una campaña de sensibilización dirigida por los educadores ambientales de la mancomunidad, ha permitido que ya se hayan adherido 136 establecimientos de los seis municipios. Se trata, asimismo, de un servicio vivo al que pueden incorporarse nuevos comercios en cualquier momento, y sus resultados reflejan un salto notable: de los 6.700 kilos recogidos en 2025 a unos 48.000 kilos acumulados hasta abril de 2026.

Cocienciar la mejora de los hábitos

Durante la presentación de la campaña también se proyectó el vídeo promocional de 37 segundos realizado por la artista canaria de bodypainting Paula Mateos, con más de 600 mil seguidores en redes sociales. En la grabación, la pintura corporal, sello propio de la canariona, se convierte en una herramienta visual para concienciar sobre el uso adecuado de los contenedores y la necesidad de mejorar los hábitos de reciclaje en el nordeste de Tenerife.

Además, esta campaña forma parte de la hoja de ruta que la organización medioambiental Ecoembes y la mancomunidad llevan desarrollando desde 2021. Entre las iniciativas, se han realizado varias campañas de sensibilización ambiental, centradas en la recogida selectiva y el reciclaje, combinando educación, eventos, herramientas digitales y materiales audiovisuales. Entre ellos, se ha impulsado la mejora de las infraestructuras de los municipios miembros −con 29 contenedores de envases ligeros y 29 de papel y cartón−, el proyecto Ecohostelero, que integra a 200 establecimientos con el objetivo de mejorar los hábitos de reciclaje, y la implantación del sistema digital de gestión de residuos para optimizar los servicios de recogida de desechos.

Foto de los representantes de los municipios y de Ecoembes en la presentación de la campaña / El Día

«Vamos a conseguir que Tenerife se convierta en una isla más sostenible, en la que los residuos se transformen en recursos y materias primas para la fabricación de nuevos productos», afirma la gerente de Ecoembes en Canarias, Carlota Cruz. Por su parte, la alcaldesa de Tacoronte y presidenta de la Mancomunidad, Sandra Izquierdo, destaca la importancia de "seguir impulsando la educación ambiental entre la ciudadanía, fomentar la correcta separación de residuos y avanzar hacia un modelo más circular".

Con esta iniciativa, la Mancomunidad del Nordeste de Tenerife, que abarca más de 85.000 habitantes, pretende reforzar la conciencia ambiental de la ciudadanía y promover una participación más activa en la correcta gestión de los residuos. El proyecto se suma a las acciones que la entidad viene impulsando desde 1999 para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y coordinado entre los seis municipios que forman parte de la comarca.