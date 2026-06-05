El mal tiempo provoca diez desvíos y cinco cancelaciones en Tenerife Norte

La meteorología adversa que afecta este viernes al entorno del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna ha provocado un total de diez desvíos de vuelos y cinco cancelaciones, según la información facilitada por Aena.

Las incidencias se han producido en una jornada complicada para la operativa aérea en el aeropuerto lagunero, especialmente sensible a determinadas condiciones de viento, nubosidad baja o visibilidad reducida. Los vuelos afectados tenían previsto operar en Tenerife Norte, pero las condiciones meteorológicas han obligado a modificar su destino o cancelar algunas conexiones.

El balance actualizado eleva las incidencias registradas durante la jornada y confirma que el mal tiempo ha afectado tanto a conexiones interinsulares como a vuelos procedentes de la Península.

Vuelos desviados a Tenerife Sur y La Palma

Según Aena, entre los vuelos desviados figuran cuatro conexiones procedentes de Gran Canaria. De ellas, dos regresaron al aeropuerto de origen, mientras que las otras dos fueron derivadas a La Palma y Tenerife Sur.

También se desviaron dos vuelos procedentes de Madrid, ambos hacia el Aeropuerto Tenerife Sur. A estas incidencias se suman un vuelo con origen en Lanzarote, otro procedente de Fuerteventura y otro desde La Palma, todos ellos derivados igualmente a Tenerife Sur.

En total, la meteorología adversa ha obligado a buscar aeropuertos alternativos para varias aeronaves que no pudieron completar su llegada a Tenerife Norte en condiciones normales de seguridad.

Tenerife Sur absorbe buena parte de la operativa afectada

El Aeropuerto Tenerife Sur ha recibido buena parte de los vuelos desviados este viernes. Allí fueron derivados los dos vuelos procedentes de Madrid, así como las conexiones con origen en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, además de uno de los vuelos procedentes de Gran Canaria.

La Palma también recibió uno de los vuelos desviados desde Gran Canaria, mientras que otros dos aparatos que habían salido de la isla redonda tuvieron que regresar al mismo aeropuerto de origen.

Este tipo de decisiones se adopta en función de las condiciones meteorológicas, la disponibilidad operativa, la seguridad de la aproximación y la planificación de cada aerolínea.

Cinco cancelaciones por el mal tiempo

Además de los diez desvíos, Aena ha informado de cinco cancelaciones. Cuatro de ellas corresponden a vuelos con origen en El Hierro, mientras que la quinta afecta a una conexión que debía salir desde Fuerteventura.

Las cancelaciones y desvíos pueden provocar retrasos acumulados a lo largo de la jornada, tanto en llegadas como en salidas posteriores, al alterar la disponibilidad de aeronaves y tripulaciones. Por ese motivo, se recomienda a los pasajeros revisar el estado de su vuelo antes de acudir al aeropuerto.

La incidencia puede afectar a más conexiones

La situación en Tenerife Norte puede variar durante el día en función de la evolución del tiempo. En episodios de meteorología adversa, la operativa aeroportuaria puede cambiar con poco margen, especialmente en aeropuertos donde las condiciones de viento, visibilidad o nubosidad influyen de forma directa en las maniobras de aproximación y aterrizaje.

Los pasajeros afectados deben consultar la información oficial de Aena y de sus compañías aéreas para conocer posibles reprogramaciones, cambios de aeropuerto, nuevos horarios o alternativas de transporte.