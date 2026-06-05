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San Juan de la Rambla y La Guancha renuevan su flota de recogida de residuos con dos nuevos camiones

El nuevo equipamiento de la mancomunidad busca agilizar los tiempos de recogida y ofrecer un servicio más sostenible a miles de vecinos

Representantes políticos y de la Mancomunidad con uno de los nuevos camiones

Representantes políticos y de la Mancomunidad con uno de los nuevos camiones / El Día

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Alexis Vella

Santa Cruz de Tenerife

La Mancomuniudad de Municipios de San Juan de la Rambla y La Guancha contará con dos nuevos vehículos destinados al servicio de recogida de residuos sólidos. Este nuevo equipamiento, adquirido tras una inversión superior a los 400.000 euros, empezará a operar desde hoy mismo con el objetivo de mejorar los tiempos de recogida y ofrecer un servicio más eficiente, moderno y adaptado a las necesidades actuales de los dos términos municipales.

Un camión compactador y otro recolector

En concreto, se trata de la incorporación de un camión recolector compactador de carga trasera y un camión recolector satélite de carga trasera, dos vehículos complementarios destinados a mejorar la eficiencia del servicio de recogida. El primero es el vehículo principal del servicio. Cuenta con una capacidad de 17 metros cúbicos y está diseñado para rutas urbanas completas y de mayor volumen. Recoge los residuos en contenedores o mediante carga manual y los compacta en su interior mediante un sistema hidráulico, lo que permite optimizar el espacio y reducir el número de desplazamientos hasta la planta de tratamiento.

Por su parte, el camión satélite dispone de una capacidad de unos siete metros cúbicos y está diseñado para acceder a zonas de difícil maniobra donde el vehículo de mayor tamaño no puede operar. Su función es recoger los residuos en estos puntos más complejos y trasladarlos posteriormente al camión compactador principal, con el que trabaja de forma coordinada.

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Cabe destacar que, hasta ahora, el municipio de La Guancha, con una superficie de casi 24 kilómetros cuadrados, solo contaba con un único camión en propiedad y con más de 20 años de antigüedad, gracias, además, a una inversión municipal de 200.000 euros. La mancomunidad, constituida en el año 2000, gestiona de forma conjunta los servicios relacionados con la recogida de residuos sólidos urbanos, la limpieza de contenedores y la retirada de enseres y chatarra doméstica, dando servicio a miles de vecinos de ambos municipios.

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