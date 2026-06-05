Herido un motorista tras sufrir una caída en la carretera de Los Campitos, en Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 49 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída en la carretera de Los Campitos, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 9:05 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.