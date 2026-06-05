La Guardia Civil lo hace oficial: este gesto que muchos conductores tinerfeños hacen al ver un accidente puede costar una multa de 200 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes de la Guardia Civil se encarga de vigilar los comportamientos inapropiados que llevan a cabo los conductores. Respetar la normativa es fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras tinerfeñas y del resto de España.

Una de las acciones que más compromete la seguridad es el conocido como `efecto mirón´, un gesto que llevan a cabo muchos conductores cuando se encuentra con un accidente de tráfico. Sin embargo, el problema no es querer saber qué ha pasado, sino que provoca retenciones y distracciones al volante. Un simple cotilleo que puede provocar un nuevo accidente en las carreteras.

¿Qué es el `efecto mirón´?

Según la DGT, "el efecto mirón consiste en los conductores que sucumben en exceso a la curiosidad y ralentizan en exceso su marcha cuando llegan a donde se ha producido un accidente que ya está siendo atendido por las emergencias y la guardia civil, bien en el sentido contrario o en el margen".

Este comportamiento no solo ocurre en el lado donde ha ocurrido el accidente, sino que los conductores que circulan por el carril contrario también pueden provocarlo al observar lo sucedido.

Uno de los principales motivos de su peligrosidad es que el conductor reduce la velocidad significativamente para observar el siniestro, obligando al resto de conductores a reaccionar y aumentando la probabilidad de colisión.

Peligros del “efecto mirón” en la carretera / E.D

Multas de 200 euros

La Guardia Civil utilizó sus redes sociales para recordar a los conductores sobre los peligros que tiene frenar o detenerse simplemente para observar o grabar un accidente de tráfico. Este simple gesto puede perjudicar el trabajo de los servicios de emergencias y poner en riesgo al resto de usuarios, por ello los conductores que lleven a cabo esta acción se enfrentan a sanciones económicas.

"Si eres de esa gente que frena o para solo para grabar un accidente que sepas que estás cometiendo una infracción que va a llegar a costarte 200 €, pero la multa nunca es lo peor, sino el peligro que estás provocando", advierte la Guardia Civil.

Además, el artículo 91.3 del Reglamento General de Circulación establece que "los supuestos de paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente la circulación tienen la consideración de infracciones graves".

Cómo deben actuar los conductores

Tráfico lanza una recomendación clara para todos los conductores, y es que cuando se pase junto a un accidente que esté siendo atendido se debe continuar la macha a una velocidad adecuada a las circunstancias de tráfico y mantener en todo momento la tención plena a la carretera para evitar otro siniestro.

Evitando las distracciones al volante se reducen los riesgos innecesarios y se facilita la circulación del resto de vehículos. Además, de no entorpecer el trabajo de los servicios de emergencias.