El grupo de duelo perinatal del HUC recibe la Medalla al Mérito Profesional de Enfermería
El Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife reconoce la labor multidisciplinar del equipo por humanizar la atención a las familias que atraviesan una pérdida gestacional o perinatal
El Grupo de Trabajo de Duelo Perinatal y Gestacional del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Profesional del Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife. El reconocimiento premia la labor desarrollada por este equipo multidisciplinar en la atención a familias que atraviesan una pérdida durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida del bebé.
El HUC ha impulsado en los últimos años distintas medidas para humanizar la asistencia en estos procesos. Entre ellas figuran la elaboración de un protocolo clínico actualizado, la creación de una habitación específica de despedida, el uso de cajas de recuerdos y la preparación de material informativo para acompañar mejor a las familias.
La Junta de Gobierno del Colegio concedió la distinción al grupo por constituir, según recoge la nota, "un modelo de excelencia" en una atención sanitaria basada en el acompañamiento, el respeto y la mejora de los estándares éticos y asistenciales de la Enfermería y del resto de disciplinas sanitarias.
Una medalla entregada en las jornadas de Enfermería
La entrega de la medalla tuvo lugar durante el acto de clausura de las XIV Jornadas sobre Innovaciones en Enfermería y el XII Congreso Canario de Enfermería. El galardón fue recogido por una representación de cinco enfermeras integrantes del equipo multidisciplinar de Humanización de la Asistencia al Duelo Perinatal del complejo hospitalario.
El Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife ya había destacado en anteriores iniciativas la importancia de crear espacios adecuados para la despedida en casos de duelo perinatal, una medida que considera clave para avanzar en la humanización de los cuidados y en el reconocimiento del sufrimiento de las familias.
Un grupo creado hace casi cinco años
El Grupo de Trabajo de Duelo Perinatal y Gestacional del HUC comenzó su labor hace casi cinco años, impulsado junto a la Unidad Específica de Salud Mental Perinatal. Desde entonces, ha ido incorporando a profesionales de todos los servicios que tienen contacto con familias en estas situaciones.
En el equipo participan profesionales de Salud Mental, como psicóloga, psiquiatra y enfermera especialista en salud mental; de Obstetricia y Paritorio, con supervisora, matronas y ginecólogas; de UCI Neonatal, con supervisora, enfermeras especialistas en pediatría y pediatra neonatóloga; y de Cuidados Paliativos Pediátricos, con pediatras paliativistas y enfermeras especialistas en pediatría.
También forman parte del grupo profesionales de Anatomía Patológica y Mortuorio, así como de la Subdirección de Enfermería y del área materno-infantil.
Protocolo, habitación de despedida y cajas de recuerdos
Entre las acciones desarrolladas por el grupo destaca la elaboración de un protocolo clínico actualizado, que permite unificar criterios de actuación y mejorar la coordinación entre los distintos servicios del hospital.
El HUC también ha designado una habitación específica de despedida, pensada para que las familias puedan disponer de un espacio más privado y cuidado. A ello se suma el uso de cajas de recuerdos, una herramienta que ayuda a conservar objetos significativos en un momento de gran carga emocional.
El equipo ha creado además material informativo diverso para mejorar la comunicación con las familias. Entre esos recursos se incluye un cuento para explicar el duelo a los niños, pensado para ayudar a hermanos u otros menores del entorno familiar a comprender la pérdida de una forma adaptada a su edad.
Formación y apoyo emocional a los profesionales
El trabajo del grupo no se limita a la atención directa a las familias. También incluye la organización de formación para profesionales, con el objetivo de mejorar la preparación de los equipos sanitarios ante situaciones de duelo gestacional y perinatal.
Otra de las medidas puestas en marcha son los grupos Balint, espacios de sostén emocional para sanitarios. Estos grupos permiten a los profesionales compartir experiencias, abordar el impacto emocional de la asistencia y mejorar la forma en la que acompañan a las familias.
Además, el HUC ha desarrollado un pilotaje de coordinación con Atención Primaria, una línea importante para dar continuidad al acompañamiento después del alta hospitalaria.
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