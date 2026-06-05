El Gobierno de Canarias debe propiciar la recuperación de la playa de San Marcos en Icod de los Vinos

Dos informes, uno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otro de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, señalan a la Dirección General de Costas del propio Ejecutivo autonómico como órgano clave para desbloquear el proyecto de recuperación de la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos. Ambos determinan que la dirección general es el órgano que debe gestionar la evaluación de impacto ambiental, trámite que frena el avance de la rehabilitación del litoral icodense. El estado de degradación de esta playa continúa a la espera de la burocracia, que dio su último paso en agosto de 2023 cuando el Ayuntamiento icodense aprobó el plan de recuperación. Tres años, muchos reproches políticos y una concentración ciudadana frente a la presidencia del Gobierno de Canarias después, sigue paralizado.

El alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra (AI), publicó un vídeo este viernes anunciando la llegada de esos dos informes que sitúan a la Dirección General de Costas de Canarias en el ojo del huracán burocrático. El Consistorio icodense asegura que "tras el silencio de Costas para tramitar la solicitud para la evaluación ambiental, decidimos remitir un oficio al Estado para que se pronunciara sobre cuál es el órgano ambiental y el sustantivo. Señala, por segunda vez, que este papel le corresponde al Gobierno de Canarias".

Acusación directa

Sierra acusa directamente al viceconsejero de Infraestructuras Turísticas del Ejecutivo canario y exalcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), -de quien depende la Dirección General de Costas- de bloquear el proyecto de recuperación de la playa de San Marcos. "¿Por qué se paraliza cada vez que llega a las manos de Francis González?", pregunta. "La dirección general que depende de él acumuló seis meses de silencio hasta dejar caducar nuestra solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental. El retraso de la playa de San Marcos tiene nombre y apellidos: Francis González", sentencia el alcalde icodense. La lectura que realiza el Gobierno local de Icod de los Vinos (AI-PSOE) es que "existe una lucha por ser quien desbloquea una actuación muy esperada en el municipio".

Además, desde el Ayuntamiento sostienen que la Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, con Héctor Mateo (PP) a la cabeza, también coincide en que es Costas del Gobierno de Canarias la que debe tramitar el inicio de la evaluación de impacto ambiental.

La plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos se muestra prudente ante el último vídeo del alcalde del municipio: "Creemos que lo más acertado es instar a todos y cada uno de nuestros representantes a que hagan su trabajo correctamente y desbloqueen de una vez por todas este proceso que ya se hace interminable y agota la paciencia de cualquier ciudadano, usuario o visitante de nuestra playa", expresa en un comunicado, el mismo en el que anuncia que pedirá copia de los informes recibidos por el Ayuntamiento y las correspondientes reuniones con las administraciones "para no permitir que este proceso siga durmiendo el sueño de los justos".