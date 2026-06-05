Sorteos
La fortuna se alía con Tenerife: el Euromillones deja más de 21.000 euros en la isla
El boleto fue vendido en Guía de Isora
La suerte sigue su alianza con Tenerife. El sorteo del Euromillones de este viernes, 5 de junio, ha dejado un 'pellizco' en Tenerife, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
La combinación ganadora es la 05 06 16 17 49, con las estrellas 2 y 12.
El afortunado de Tenerife ha logrado un premio de tercera categoría (5 aciertos), por el que recibirá 21.357 euros. El boleto fue vendido en la administración de La Entrada, 5, en Guía de Isora.
¿Cómo jugar al Euromillones?
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
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