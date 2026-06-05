Las empresas descartan tratar como festivo el día de la visita del papa León XIV a Tenerife

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife descarta que el viernes 12 de junio, día de la visita del papa León XIV a la isla, sea tratado como una jornada festiva para los trabajadores. La entidad considera que, pese a las restricciones de movilidad previstas y a las dificultades que puedan tener algunas personas para llegar a sus puestos, la actividad empresarial debe mantenerse en funcionamiento.

El presidente de la Cámara, Santiago Sesé, explicó que las empresas intentarán ofrecer facilidades, especialmente mediante el teletrabajo cuando sea posible, siguiendo una línea similar a la adoptada por las administraciones públicas. Sin embargo, recordó que hay actividades que necesitan presencialidad para poder prestar servicio.

"Queremos ofrecer todas las facilidades posibles para un evento como este, pero también tenemos que prestar los servicios porque no puede ser de otra manera", señaló Sesé.

Teletrabajo cuando sea posible

La visita del papa León XIV obligará a desplegar un amplio dispositivo de movilidad y seguridad, especialmente en el área metropolitana y en Santa Cruz, donde está prevista la misa en el puerto. Por ese motivo, distintas administraciones han recomendado reducir desplazamientos y fomentar fórmulas de trabajo no presencial cuando la actividad lo permita.

En este contexto, la Cámara de Comercio considera que el teletrabajo puede ser una solución adecuada para determinados sectores, pero no una respuesta válida para todos los casos. Hostelería, comercio, transporte, servicios esenciales o atención directa al público son algunas de las actividades que requieren presencia física.

Facilidades para llegar al puesto de trabajo

Sesé indicó que las empresas tratan de coordinarse con las autoridades para facilitar que las plantillas puedan llegar a sus puestos de trabajo. La previsión de cortes, desvíos y restricciones obligará a muchas compañías a reorganizar horarios, turnos o formas de acceso.

La directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, defendió la necesidad de buscar "equilibrios" durante esa jornada. Según señaló, si una persona no puede llegar a su puesto, las empresas deberán estudiar alternativas, como sustituciones con otros compañeros u otras medidas organizativas.

La Cámara sostiene que la clave está en combinar teletrabajo, presencialidad y facilidades. Para Pérez, esa fórmula es "la opción más eficiente" ante una jornada extraordinaria que afectará al funcionamiento habitual de la ciudad y del área metropolitana.

La Cámara de Comercio no ve razonable declarar o tratar el 12 de junio como un día festivo en el ámbito empresarial. Lola Pérez señaló que esa opción "no tiene mucho sentido", entre otros motivos porque la visita del Papa también supone una oportunidad económica para la isla.