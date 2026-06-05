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Cocina canaria tradicional, carnes a la brasa y vino de cosecha propia: el guachinche de este municipio de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria

El establecimiento también ofrece la opción de celebrar eventos

El guachinche ofrece platos característicos de la cocina canaria tradicional

El guachinche ofrece platos característicos de la cocina canaria tradicional

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Helena Ros

Helena Ros

En el norte de Tenerife hay una gran variedad de guachinches en los que disfrutar de la cocina canaria tradicional. Uno de ellos es Guachinche La Casona, un establecimiento situado en La Orotava, rodeado de viñedos que se ha convertido en un imprescindible para quienes buscar cocina tradicional, carnes a la brasa y vino de cosecha propia.

Cocina canaria y carnes a la brasa

La carta del establecimiento reúne los platos más habituales de la gastronomía canaria como el queso asado, las garbanzas, huevos a la estampida, escaldón o ropa vieja, entre otras. Además, otro de sus grandes atractivos son las carnes a la brasa, Ofrece diferentes tipos para complacer a todo sus clientes como solomillo acompañado de un sofrito de pimiento rojo y cebollas, pollo, bistec o cochino negro, una de las especialidades del local.

Los amantes del dulce puede completar la experiencia con diferentes opciones de postres caseros y tradicionales que ofrecen en el local, como polvito uruguayo, mousse de gofio o quesillo.

Un establecimiento con vino de cosecha propia y perfecto para celebraciones

Como buen guachinche tradicional, cuenta con vino de cosecha propia, una bebida que refleja su tradición e invita a disfrutar de las elaboraciones caseras acompañadas de un buen vino propio.

El establecimiento dispone de parking privado y es un lugar perfecto para organizar celebraciones como cumpleaños, comuniones, bautizos o bodas. Su propuesta de raciones abundantes, precios ajustados, buen trato y cocina canaria casera lo han convertido en una parada obligatoria por quienes buscan comer y disfrutar de una buena relación calidad-precio en la isla.

Dónde se encuentra el guachinche

Guachinche La Casona se encuentra en el Camino Polo, Las Canalitas, 3, en el municipio de La Orotava. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de los clientes que lo han visitado tanto para almuerzo o cenas, como para quienes han realizado un evento.

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Abre de lunes a jueves de 13:00 a 23:00 horas, mientras que de viernes a domingo amplía su horario de cenas hasta las 00:00 horas.

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