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El Cabildo de Tenerife instala medidas correctoras en pantallas acústicas de la TF-1 tras colisiones de aves

Carreteras y Medio Natural preparan la instalación de bandas adhesivas en el tramo de Candelaria donde se ha detectado una mayor incidencia de colisiones

Imagen de la autopista del sur de Tenerife y un ave fallecida.

Imagen de la autopista del sur de Tenerife y un ave fallecida. / Arturo Jiménez / ATAN

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife prepara la instalación de medidas correctoras en las pantallas acústicas de la TF-1, a la altura de Candelaria, después de detectar colisiones de aves contra estas barreras. Las áreas insulares de Carreteras y Medio Natural trabajan de forma coordinada para reducir el riesgo y evitar que se sigan produciendo impactos en este tramo de la autopista.

La corporación insular ha solicitado ya presupuestos a empresas especializadas para colocar bandas adhesivas con un patrón específico sobre las pantallas. Estos elementos visuales buscan mejorar la percepción de la barrera por parte de la fauna, de manera que las aves puedan identificar el obstáculo y evitar el choque.

El problema se ha localizado en un punto concreto de la TF-1 donde los técnicos han detectado una mayor incidencia de colisiones. Por ese motivo, la actuación se centrará inicialmente en ese tramo, aunque el Cabildo también estudiará medidas preventivas en otros puntos de la autopista donde pudieran registrarse situaciones similares.

Por qué chocan las aves contra pantallas transparentes

Las pantallas acústicas instaladas junto a carreteras reducen el impacto del ruido sobre zonas residenciales o sensibles, pero cuando son transparentes pueden convertirse en un riesgo para algunas aves. El reflejo del entorno o la sensación de continuidad del paisaje hacen que los animales no siempre perciban la barrera a tiempo.

La intervención se concentrará primero en la zona de Candelaria, donde se ha detectado una mayor afección. La idea del Cabildo es tramitar los expedientes necesarios con la mayor brevedad posible para poder actuar de forma rápida.

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Posibles medidas preventivas en otros tramos

Aunque la actuación comenzará en el tramo con mayor incidencia, la corporación insular estudiará también medidas preventivas en otros puntos de la autopista. El objetivo es anticiparse a posibles colisiones y evitar que el problema se repita en zonas con características parecidas.

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