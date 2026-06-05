La Aemet avisa: Tenerife seguirá en aviso amarillo este sábado por fuertes vientos y fenómenos costeros adversos

El viento y los fenómenos costeros adversos seguirán siendo protagonistas este sábado en Tenerife. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso amarillo a las 17:00 horas por vientos y a las 19:00 horas, por fenómenos costeros.

En concreto, en el primer caso se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora, en una jornada en la que el alisio afectará principalmente en la vertiente sureste y zonas altas de la vertiente oeste, sin descartarlas en la zona de Las Cañadas del Teide. Además, localmente se podrán superar los 80 kilómetros por hora. El aviso afectará a las zonas este, sur y oeste de Tenerife.

En cuanto al estado del mar, habrá viento del Nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, y afectará a las zonas este, sur y oeste de la isla.

Estos avisos amarillos también afectarán al resto de islas occidentales y Gran Canaria.

Previsión para Tenerife

La previsión del tiempo de la Aemet para Tenerife indica que estará poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 900-1100 metros en el noreste, de madrugada y a partir del atardecer.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en medianías, especialmente las orientadas al sur. Así, los termómetros se situarán entre los 21 y 28 grados.

Oleajes en la playa de San Telmo, archivo. / .

Alisio con intervalos de fuerte en el extremo oeste, zonas bajas del sureste y zonas altas de la vertiente oeste, donde serán probables rachas muy fuertes, así como en la fachada sur del área metropolitana y en la zona de Las Cañadas por la tarde.