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La Aemet activa este viernes un nuevo aviso amarillo en Tenerife por fenómenos costeros adversos

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El tiempo parece que se ha vuelto loco en Tenerife y los avisos se suceden día a día. En este caso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene un nuevo anuncio para los tinerfeños: el aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros ya ha concluido, pero hoy mismo se activará uno nuevo por este último fenómeno.

Parece incomprensible, pero así es. Si entre las 06:00 y las 19:00 horas el mar estará estable, a partir de ese momento se activa un nuevo aviso, que afectará también a la isla de Gran Canaria.

En este caso, se espera viento del Nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, y en el sureste de Gran Canaria.

Previsión para Tenerife

La Aemet indica que en Tenerife estará nuboso en el norte con probables lloviznas, principalmente en el nordeste, y abriendo claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso salvo intervalos ocasionales en el sur y oeste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en moderado descenso, situándose entre los 20 y 25 grados.

Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de cumbres, vertiente sudeste, extremo oeste y fachada sureste del área metropolitana donde serán probables las rachas muy fuertes de hasta 70 km/h durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.

Fuerte oleaje en Garachico

Fuerte oleaje en Garachico, archivo. / Arturo Jiménez

Previsión general

Atendiendo a la previsión para el conjunto del archipiélago, en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos nubosos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el norte y oeste, y a poco nuboso en el resto de zonas. En el norte de las islas montañosas, cielos nubosos con probabilidad de lloviznas, principalmente de madrugada y al anochecer, abriendo claros durante la tarde.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en descenso ligero a moderado. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote, cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, donde serán probables las rachas muy fuertes durante la madrugada, siendo menos probables y de carácter ocasional el resto del día.

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