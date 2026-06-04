La Unidad de Trasplante Hepático del Hospital La Candelaria cumple treinta años de actividad

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha celebrado el 30 aniversario de su Unidad de Trasplante Hepático, un servicio que desde 1996 ha realizado 936 trasplantes de hígado a pacientes de toda Canarias.

El centro, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se ha consolidado durante estas tres décadas como el hospital de referencia en las Islas para esta compleja intervención. El primer trasplante hepático se realizó en 1996 a un hombre de 44 años. Desde entonces, el programa ha crecido hasta alcanzar una media de 31 trasplantes al año.

El acto de aniversario se celebró este jueves, 4 de junio, con la participación del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya; el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez; y el jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva y Trasplante Hepático, José Gregorio Díaz.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya; el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez; y el jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva y Trasplante Hepático, José Gregorio Díaz / E.D.

936 pacientes trasplantados desde 1996

Durante el encuentro, Adasat Goya destacó el trabajo de los profesionales que han hecho posible el desarrollo del programa durante estos 30 años. También recordó que el año de mayor actividad fue 2016, cuando se realizaron 51 trasplantes hepáticos.

El director del SCS agradeció, además, la solidaridad de los donantes y sus familias. La donación de órganos es imprescindible para que pacientes con enfermedades hepáticas graves puedan recibir un trasplante y mejorar su supervivencia y calidad de vida.

El gerente del hospital, Óscar Díez, se sumó al reconocimiento a los equipos implicados y agradeció la labor del doctor Arturo Soriano, ya jubilado, por su papel en la creación y consolidación del programa.

Pacientes de entre 14 y 72 años

La Unidad de Trasplante Hepático de La Candelaria ha atendido en estas tres décadas a pacientes con perfiles muy distintos. Las edades de las personas trasplantadas han ido desde los 14 hasta los 72 años.

Las enfermedades que pueden hacer necesario un trasplante de hígado son variadas. Entre las más frecuentes están la cirrosis hepática, las enfermedades hepáticas autoinmunes, el hepatocarcinoma, las hepatitis víricas y otras patologías metabólicas o hereditarias.

Según los datos, el 51% de los pacientes trasplantados son hombres y el 49% mujeres, una distribución prácticamente equilibrada. La unidad recuerda, además, que sin trasplante la supervivencia de los pacientes candidatos a esta intervención suele situarse entre uno y tres años, según la evolución de la enfermedad.

Avances que han mejorado los resultados

El jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva y Trasplante Hepático, José Gregorio Díaz, explicó que el programa ha cambiado mucho en estos 30 años. Entre los principales avances destacó la reducción de los tiempos quirúrgicos, la menor necesidad de transfusiones y la llegada de nuevos tratamientos inmunosupresores, con menos efectos secundarios y menor riesgo de rechazo.

También se han incorporado mejoras como los antivirales de acción directa frente a la hepatitis C, los dispositivos de perfusión extracorpórea y la donación en asistolia. Todos estos avances han ayudado a mejorar los resultados y a aumentar las opciones de trasplante.

Un trabajo de más de cien profesionales

El trasplante hepático requiere la coordinación de muchos equipos. En el programa participan más de un centenar de profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, que intervienen en el proceso de donación, preparación, cirugía, cuidados posteriores y seguimiento del paciente.

Durante la jornada de aniversario se repasó la historia de la unidad con la participación de profesionales como Adriá Rosat, jefe de Sección del Programa de Trasplantes; Antonio González, jefe de Sección de Hepatología; Paula Ventura, coordinadora de Trasplantes; el enfermero Germán García; y Arturo Soriano, impulsor de la unidad. También intervino Benigno Martínez, presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Canarias (AETHECA) y delegado en el Archipiélago de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que aportó la visión de los pacientes y compartió su experiencia personal.

Reconocimientos, docencia e investigación

La Unidad de Trasplante Hepático de La Candelaria recibió en 2003 la Condecoración de la Orden Civil del Ministerio de Sanidad. En 2018 se convirtió, además, en el segundo centro de España en obtener la certificación UNE 179008 de AENOR, específica para trasplante hepático y renovada cada año.

Esta acreditación avala la calidad del programa en una de las intervenciones quirúrgicas más complejas. La labor de la unidad no se limita a la actividad asistencial. Sus especialistas también participan en la formación de residentes y en la publicación de trabajos científicos internacionales relacionados con el trasplante hepático.

GEMA, una herramienta para priorizar la lista de espera

El hospital también ha sido el primero de España en utilizar el modelo GEMA —Gender-based Evaluation and Model for Allocation—, una herramienta estadística avanzada para ayudar a priorizar a los pacientes en lista de espera para trasplante hepático.

Este sistema se desarrolla a partir de grupos de pacientes internacionales y se compara con otros modelos usados en la práctica clínica, como el MELD score. La herramienta fue presentada en una conferencia de consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático y La Candelaria empezó a usarla en febrero de 2025 dentro de su protocolo habitual de evaluación.