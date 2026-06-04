La ULL refuerza su apuesta tecnológica con tres nuevas empresas nacidas de su investigación

La Universidad de La Laguna (ULL) ha dado un nuevo paso en su estrategia de transferencia de conocimiento al aprobar la creación de tres nuevas empresas de base tecnológica. La decisión, adoptada este 3 de junio por el Consejo de Gobierno de la institución, supone un avance relevante porque estas nuevas spin offs se suman a las seis que ya funcionan en la universidad.

Con estas incorporaciones, la ULL eleva a nueve el número de empresas creadas a partir de su actividad investigadora. Además, la institución trabaja en otras cinco iniciativas similares que podrían materializarse en los próximos meses.

El objetivo de estas empresas es trasladar al tejido productivo los resultados científicos y tecnológicos desarrollados por equipos de investigación de la Universidad de La Laguna. Según explicó el vicerrector de Investigación y Transferencia, Antonio Aparicio Juan, las spin offs son una de las herramientas más importantes para transformar el conocimiento universitario en proyectos con impacto económico y social.

Qué son las spin offs universitarias

Las spin offs son empresas que nacen a partir de investigaciones desarrolladas dentro de la universidad. En este caso, proceden de años de trabajo de distintos equipos de la ULL. Cuando una tecnología o producto alcanza suficiente madurez, se elabora un plan de negocio y se inicia el procedimiento para crear la empresa.

Las tres nuevas sociedades se constituyen conforme a la nueva reglamentación sobre esta materia y, al menos en una primera fase, estarán ubicadas dentro de la propia universidad.

Para que puedan ponerse en marcha, su actividad debe estar vinculada a la explotación del conocimiento generado en la institución. En las tres empresas aprobadas, la Universidad de La Laguna participará con un 5% del capital social de cada una.

Tenet LightKey: tecnología contra la falsificación

La primera de las nuevas spin offs es Tenet LightKey, promovida por Jorge Méndez Ramos, catedrático del Departamento de Física. La empresa estará dedicada al desarrollo de tecnologías antifalsificación para proteger documentos, productos tecnológicos, certificados y otros soportes que necesiten sistemas de verificación seguros.

Para ello utilizará tintas luminiscentes basadas en tierras raras, una línea de trabajo que cuenta con el Premio Canarias de Innovación. Esta tecnología puede tener aplicación en sectores donde sea necesario garantizar la autenticidad de documentos, productos o certificaciones.

Robotserv: robots móviles para tareas repetitivas

La segunda empresa aprobada por el Consejo de Gobierno es Robotserv, promovida por Jonay Tomás Toledo Carrillo, catedrático del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas.

Su actividad se centrará en el desarrollo de robots móviles capaces de resolver tareas repetitivas en entornos que todavía no están automatizados. Uno de los posibles campos de aplicación es el sector primario, donde la robótica puede ayudar en trabajos que requieren repetición, apoyo técnico o automatización parcial.

La iniciativa se enmarca en una línea de innovación cada vez más presente en la economía productiva: el uso de sistemas autónomos para mejorar procesos en sectores tradicionales.

Zona 1: recubrimientos contra la oxidación de metales

La tercera spin off se denomina Zona 1 y está impulsada por Gonzalo García Silvestro, profesor permanente del Departamento de Química.

La empresa trabajará en la generación de recubrimientos mecánicos nanoestructurados que inhiben la absorción de determinadas moléculas. Esta tecnología supone una vía para reducir la oxidación de metales, un problema relevante en distintas industrias.

La innovación está basada en una patente que se ha ampliado a varios países asiáticos y que, según la universidad, tiene potencial de desarrollo en sectores donde la protección de materiales metálicos resulta especialmente importante.

Dos nuevas cátedras institucionales en medicina

El Consejo de Gobierno de la ULL también acordó la propuesta de creación de dos cátedras institucionales vinculadas al ámbito sanitario, ambas con carácter asistencial e investigador.

La primera será la Cátedra de Diagnóstico por Imagen Funcional y Neurocomputación IMETISA-Universidad de La Laguna. La segunda será la Cátedra de Telemedicina, Inteligencia Artificial e Innovación Clínica y Docente en Medicina y Cirugía IMETISA-Universidad de La Laguna.

Estas cátedras estarán relacionadas con áreas de innovación sanitaria como la imagen funcional, la neurocomputación, la telemedicina, la inteligencia artificial y la mejora de la docencia clínica.

Nuevos nombramientos en la ULL

Durante la misma sesión se conocieron dos nombramientos internos. Noa Real García, profesora ayudante doctora, será la nueva directora de Secretariado de Apoyo al Alumnado dentro del Vicerrectorado de Estudiantes.

Por su parte, Paula Fernández asumirá la Dirección de Proyección Social en el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.

Más presencialidad en Adeje y La Palma

El Consejo de Gobierno también abordó una modificación específica del Reglamento de Ordenación Docente para aclarar la situación de los llamados campus distanciados.

La medida afecta a los estudios de Turismo en Adeje y Enfermería en La Palma. El objetivo es avanzar hacia la plena presencialidad. En el caso de La Palma, la implantación se hará de forma gradual, año a año. En Adeje, se aplicará completamente a partir del próximo curso.

Con este cambio se eliminarán las llamadas clases espejo en ambas titulaciones y se prevé una mayor contratación de profesorado específico para esos campus.

Cambios en el doble grado de Náutica

La ULL acordó además modificar el número de plazas ofertadas en el doble grado en Náutica, Transporte Marítimo y Tecnologías Marinas.

La intención es facilitar que estudiantes procedentes de las dos titulaciones de origen puedan incorporarse al doble grado si así lo desean y cumplen los requisitos académicos establecidos.

Suministro eléctrico para los edificios universitarios

Por último, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al gasto plurianual para el suministro de energía eléctrica en todos los edificios de la Universidad de La Laguna.

Este acuerdo deberá ser refrendado ahora por el Consejo Social de la institución universitaria.