El talento mundial se da cita en Tenerife en el Certamen de Jóvenes Diseñadores

La Semana Internacional de la Moda de Tenerife vive esta noche uno de sus actos más importantes con el desfile del XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores, que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 21:30 horas. El acto, cuyas localidades están agotadas, es el punto de partida de la Semana Internacional de la Moda en la Isla, que incluirá, hasta el domingo, desfiles, clases magistrales, zona de barbería y tendencias urbanas y reunirá a espectadores de los más variados. Así, se darán cita profesionales del sector junto a público general que podrá disfrutar del talento textil, de dentro y fuera de las Islas.

El concurso de Jóvenes Diseñadores se ha consolidado como una plataforma de proyección para nuevos talentos a lo largo de sus años de historia y ha permitido a creadores, de dentro y fuera del Archipiélago, lanzar una carrera en el mundo del textil, validada por este reconocimiento que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo un cariz cada vez más internacional.

Los internacionales Ni Luh Desy e Ikadek Dode (Indonesia), Johannes Senior Paz (Venezuela), Leonardo Mena (México), junto a Eva Gómez (Vitoria) y los tres representantes canarios, Yeremay Hidalgo (Gran Canaria), Yusef González Perdomo (El Hierro) y Noé González de la Rosa (Tenerife) son los creadores que se disputarán esta noche el primer premio de 5.000 euros. Además, optarán a un segundo galardón de 3.000 euros y un premio de 2.000 euros a la colección más comercial, que puede coincidir con el primer o segundo premio.

Eva Gómez ('Auralis')

Eva Gómez participa con la colección Auralis en el certamen de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026 / Eva Gómez

'Auralis' es una isla que surge y desaparece a lo largo de las eras. Una decena de mujeres de distintos países y profesiones descubren, gracias a una nota olvidada, que la isla y su tesoro no son un mito. La diseñadora de Vitoria crea todo un imaginario alrededor de esta idea y emplea símbolos antiguos para dar forma a una vestimenta que acompañe a estas mujeres a través de un viaje que desafía la lógica y el tiempo. Con su propuesta, la creadora invita al público a realizar un recorrido por diferentes épocas, desde el pasado, el presente y el futuro, lo que le permite nutrirse de las más variadas historias a lo largo y ancho del mundo para dar forma a sus prendas, que convierten a estas mujeres en «guardianas del misterio».

Johannes Senior Paz ('Danzantes')

Johaness Senior participa con la colección Danzantes en el certamen de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026 / Johannes Senior

Johannes Senior Paz es un diseñador venezolano que, en ‘Danzantes’, invita al público a viajar hasta el siglo XVIII en su país de origen. Venezuela no solo heredó una tradición, sino que concibió un rito donde lo sagrado y lo profano colisionan bajo el sol del Corpus Christi. Es a partir de esa idea que surge su colección, que «nace del estruendo de los cencerros y la rendición de lo grotesco ante lo divino». Inspirada en los Diablos Danzantes de Venezuela, declarados por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012, esta propuesta no sólo busca vestir, sino que también invoca la fuerza de una fe que mezcla raíces africanas, españolas e indígenas en un solo latido. Añade que se trata de «una invitación a presenciar el movimiento de lo que se niega a morir».

Noé González de la Rosa ('Archive 00')

Noé González de la Rosa participa con la colección 'Archive 00' en el certamen de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026 / Noé González de la Rosa

El diseñador tinerfeño que concursa en Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores da forma a todo un imaginario a través de la idea central de que el cuerpo es el protagonista de toda su propuesta porque, como él mismo asegura, «no diseñamos prendas, sino que forjamos estados». Dlarosa Studio -bajo el lema ‘Construido bajo el calor’- es el nombre de su firma, con la que llega a este concurso en el Recinto Ferial para reivindicar que el cuerpo no es una estructura, sino que es «transformación y energía». «El metal es memoria; y antes de la forma, existe la presión», reza la presentación del tinerfeño, quien precisa que su colección «no es un comienzo», sino que «es extracción».

Yeremay Hidalgo ('Lágrimas de sal')

Yeremay Hidalgo participa con la colección 'Lágrimas de sal' en el certamen de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026 / Yeremay Hidalgo

'Lágrimas de sal' es el título de la colección diseñada por el grancanario Yeremay Hidalgo, y que está inspirada en el duelo y en la visión del dolor y la represión que Federico García Lorca refleja en su obra, ‘La Casa de Bernarda Alba’, ambientada en la España rural del siglo XX. Esta propuesta textil explora cómo el luto afecta emocionalmente a las personas dentro de un entorno marcado por las normas sociales, el patriarcado y la opresión familiar. De este modo, su colección analiza temas como la pérdida, la falta de libertad y la identidad femenina, mostrando cómo los personajes afrontan el dolor y la presión social. Además, representa el proceso de superación del duelo y sus diferentes etapas, transformando el sufrimiento en fortaleza y crecimiento personal.

Leonardo Mena ('Mexiconic')

Leonardo Mena participa con la colección 'Mexiconic' en el certamen de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026 / Leonardo Mena

‘Mexiconic’ es el título de la propuesta con la que el mexicano Leonardo Mena llega a Tenerife y, afirma «representa mi orgullo de ser mexicano». Es por eso que en esta propuesta emplea los colores y las tradiciones de su país natal, así como algunos elementos que lo han hecho identificable en el mundo entero a lo largo de la historia. Es el caso, por ejemplo, de el Día de Muertos y las piñatas. Para contar esta historia ha tomado como inspiración algunas películas del cine mexicano donde actrices como María Félix y Dolores del Rio tuvieron gran relevancia. «Quise traer esa esencia del glamour mexicano de aquella época al presente», expresa el creador.

Yusef González Perdomo ('Melissäe, la voz de las abejas')

Yusef González Perdomo participa con la colección 'Melissäe, la voz de las abejas' en el certamen de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026 / Yusef González Perdomo

‘Melissae, la voz de las abejas’ es la colección de este herreño que toma como inspiración a la abeja negra canaria y el universo de la apicultura en las Islas para reflexionar sobre el trabajo silencioso en el mundo de la moda. «Igual que la abeja construye la colmena y produce la miel a través de un esfuerzo constante y colectivo, la moda nace de manos anónimas que tejen, cosen y crean en la sombra», reflexiona el diseñador, quien crea una colección que establece un paralelismo entre la recolección de la miel y el proceso artesanal de creación textil. A través de materiales, texturas y contrastes entre negro y dorado, se reivindica lo manual, lo paciente y lo invisible. «La miel es el resultado. El trabajo, la verdadera esencia», concluye.

Ni Luh Desy y Ikadek Dode ('Leal')

Ni Luh Desy y Ikadek Dode participan con la colección 'Leal' en el certamen de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2026 / Ni Luh Desy y Ikadek Dode

El diseñador indonesio rescata una historia popular de su país, especialmente de Bali, para dar forma a la propuesta que se podrá ver en Tenerife. La protagonista de esta colección es la viuda Calonarang, quien dominaba la magia negra y era temida por todos. Tenía una hermosa hija, Ratna Manggali, pero ningún hombre se atrevía a proponerle matrimonio por miedo a su madre, quien se sentía humillada e insultada por esa afrenta y desató una plaga mortal. Con sus diseños, el indonesio relata esta historia que termina con la destrucción de la viuda sagrada, que no se interpreta simplemente como una figura malvada, sino como un símbolo de una mujer fuerte atrapada por la ira.