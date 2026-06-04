Estos son todos los horarios que tienes que tener en cuenta para la visita del papa León XIV a Tenerife

En menos de una semana, el papa León XIV visitará Tenerife con una agenda concentrada en apenas seis horas entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. El Pontífice llegará procedente de Gran Canaria y cerrará en la Isla su viaje apostólico a España antes de regresar a Roma por la tarde.

Horarios de la visita

8:30 horas: llegada a Tenerife Norte-Los Rodeos

El papa León XIV saldrá a las 8:30 horas desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, rumbo al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde está previsto que aterrice a las 09:10 horas. Esta llegada abrirá oficialmente la agenda tinerfeña del pontífice, tras su paso por Gran Canaria el día anterior.

Desde el aeropuerto, la comitiva se trasladará hacia el entorno de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se celebrará el primer acto de la mañana.

09:30 horas: encuentro con migrantes en Las Raíces

A las 09:30 horas, León XIV mantendrá un encuentro con personas migrantes en el centro de acogida de Las Raíces. Será un acto centrado en la realidad migratoria, uno de los ejes de su visita a Canarias.

En este punto, el pontífice pronunciará un saludo dirigido a las personas presentes.

Montaje del escenario del papa en el puerto de Santa Cruz / Arturo Jiménez

10:10 horas: acto en la Plaza del Cristo de La Laguna

El siguiente acto será a las 10:10 horas en la Plaza del Cristo de La Laguna, donde León XIV participará en un encuentro con realidades de integración de personas migrantes. La previsión es que el acto dure unos 40 minutos.

Está previsto que participen alrededor de 1.500 personas, dentro de un recinto preparado para una capacidad mayor, de hasta 4.000 asistentes. Entre los participantes habrá representantes de entidades vinculadas a la acogida, la integración y el acompañamiento social.

Durante el acto intervendrán representantes de la Fundación Buen Samaritano, Cáritas Tenerife, el centro de atención y acogida de La Restinga, en El Hierro, y el proyecto Don Bosco. Cada intervención tendrá una duración aproximada de tres minutos. Además, habrá una representación teatral a cargo de personas migrantes, de unos seis minutos.

10:50 horas: recorrido por la calle Viana y parada en el Obispado

A las 10:50 horas, el Papa se desplazará en un vehículo de pequeñas dimensiones por la calle Viana, en La Laguna. En este recorrido se prevé un encuentro especialmente emotivo con personas enfermas y mayores.

El trayecto terminará en el Obispado de Tenerife, situado en la calle San Agustín. Allí, León XIV permanecerá alrededor de media hora en el Palacio Episcopal, en una pausa que aprovechará para saludar a autoridades y agentes de pastoral.

11:45 horas: traslado a Santa Cruz y recorrido en papamóvil

A las 11:45 horas, la comitiva del papa León XIV saldrá de La Laguna hacia Santa Cruz de Tenerife por la autopista TF-5. El traslado se realizará después de su paso por San Agustín y tendrá como punto de referencia la zona de la avenida La Salle.

En el colegio La Salle-San Ildefonso, León XIV subirá al papamóvil para iniciar un recorrido por varias calles y espacios destacados de la capital tinerfeña. El itinerario previsto pasará por puente Galcerán, las plazas Militar y Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, la plaza de España, la avenida de Anaga, Bravo Murillo y el puerto de Santa Cruz.

12:15 horas: misa en el puerto de Santa Cruz

El acto central de la jornada será la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, prevista a las 12:15 horas. Esta eucaristía cerrará la agenda pública del pontífice en Tenerife antes de la ceremonia de despedida en el aeropuerto.

La celebración tendrá carácter de acción de gracias y estará concelebrada por el obispo de Tenerife, que pronunciará el discurso final para agradecer la visita de León XIV en nombre de la Iglesia española.

14:30 horas: despedida en Los Rodeos

Tras la misa, la agenda concluirá en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde a las 14:30 horas se celebrará la ceremonia oficial de despedida. Media hora después, a las 15:00 horas, está prevista la salida del avión papal hacia Roma. La llegada al aeropuerto de Fiumicino está fijada para las 20:10 horas.

Horarios de los cortes de tráfico en La Laguna y Santa Cruz

La visita del papa León XIV obligará también a activar cortes dinámicos y restricciones de tráfico en varios puntos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife durante el viernes 12 de junio. Las mayores afecciones se concentrarán en la TF-5, especialmente en los desplazamientos de la comitiva entre el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, La Laguna y la capital tinerfeña.

Entre las 8:45 y las 9:30 horas: corte dinámico a la altura de Guamasa

Entre las 8:45 y las 9:30 horas, la TF-5 sufrirá un corte dinámico en sentido Santa Cruz, desde el entorno de Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte, a la altura aproximada del kilómetro 15, hasta la salida 8A, que conecta con la TF-13 hacia La Laguna Centro, Tegueste, Bajamar y Punta del Hidalgo.

Entre las 9:30 y las 11:45 horas: corte en los accesos de Padre Anchieta, Vía de Ronda y Lora y Tamayo, y la entrada a Santa Cruz

Después, entre las 9:30 y las 11:45 horas, habrá otro corte dinámico en la misma vía, también en sentido Santa Cruz, entre el entorno de La Laguna —a la altura aproximada del kilómetro 9, cerca de los accesos de Padre Anchieta, Vía de Ronda y Lora y Tamayo— y el kilómetro 0, ya en la entrada a Santa Cruz. En ese tramo se cerrarán accesos e incorporaciones mientras pase la comitiva.

Visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

Entre la 13:00 y las 14:30 horas: cortes dinámicos desde Santa Cruz hasta el aeropuerto Tenerife Norte

Ya pasado el mediodía, entre las 13:00 y las 14:30 horas, se aplicarán cortes dinámicos en la TF-5, en sentido La Laguna, desde el kilómetro 0, en la salida de Santa Cruz de Tenerife, hasta la salida 12, en el entorno de Los Rodeos y el aeropuerto Tenerife Norte. Este tramo afecta a la subida desde la capital hacia La Laguna, con posibles incidencias en accesos como Taco, Las Chumberas, Guajara, Padre Anchieta y San Benito.

Otras vías afectadas en el entorno de La Laguna

Además de la TF-5, el dispositivo afectará a varias carreteras del entorno de La Laguna, La Esperanza, Tacoronte y Acentejo.

8:45 hasta las 10:00 horas: cierre del Camino Asfaltado El Matadero y la carretera de La Esperanza

Entre las 8:45 y las 10:00 horas, quedarán afectados el Camino Asfaltado El Matadero y la TF-24, la carretera de La Esperanza, entre los kilómetros 1,3 y 0, con cierre de incorporaciones.

9:15 a 11:30 horas: cierre de la Vía de Ronda

Entre las 9:15 y las 11:30 horas, las restricciones alcanzarán la TF-13, conocida como Vía de Ronda, entre los kilómetros 0 y 4. El tramo afectado va desde el enlace con la TF-5, en el entorno de La Laguna, hasta la zona de Las Canteras, en dirección a Tegueste, Bajamar y Punta del Hidalgo.

13:00 a 14:30 horas: cierre de incorporaciones de la TF-152 y la TF-235

Entre las 13:00 y las 14:30 horas también habrá afecciones en tramos de la TF-152, la carretera que conecta La Laguna con Tacoronte por El Portezuelo y Agua García, y en la TF-235, vía del entorno de Los Rodeos y Guamasa que enlaza con la salida 12 de la TF-5, en El Portezuelo. En ambos casos se prevén cierres de incorporaciones mientras avance la comitiva.

Restricciones en Santa Cruz y el entorno portuario

En Santa Cruz, el dispositivo estará condicionado por el recorrido del papamóvil y la celebración de la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, prevista a las 12:15 horas.

Carril derecho de la TF-4: reservado desde las 6:00 hasta las 18:00 horas

La DGT reservará el carril derecho de la TF-4, en ambos sentidos, para vehículos autorizados y guaguas entre las 6:00 y las 18:00 horas. Esta vía servirá también para ordenar parte de la movilidad en el entorno portuario, donde se espera una elevada afluencia de personas.

Restricción de la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y de transportes de mercancías peligrosas

Además, entre las 6:00 y las 18:00 horas, se restringirá la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y de transportes de mercancías peligrosas en la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5, salvo servicios esenciales, emergencias o vehículos autorizados.