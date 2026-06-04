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El restaurante de Tenerife que conquista con su propuesta gastronómica a quienes lo visitan: los churros de bacalao son una de las especialidades de la casa

El establecimiento triunfa por ofrecer propuestas gastronómicas que conquistan en cada bocado

Una propuesta gastronomica que soprende con su platos tanto en carta como del día

Una propuesta gastronomica que soprende con su platos tanto en carta como del día / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

La isla de Tenerife cuenta con una amplia variedad gastronómica, desde los guachinches tradicionales hasta propuestas más innovadoras, pero cualquier establecimiento que destaque ofreciendo recetas artesanales consigue conquistar a los comensales. La Reserva de Herradores es una vinoteca-restaurante que se ha convertido en una opción perfecta en La Laguna.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores tras su visita. "Lo elegí para celebrar el día de la madre y salió encantada, al igual que la reina emérita Doña Sofía cuando vino", comentan

Un rincón que conquista en La Laguna

Uno de los aspectos que más valoran quienes visitan el establecimiento es la amplia variedad de platos que ofrecen tanto en carta como fuera de ella, contando con diferentes propuestas que conquistaron a los tiktokers.

Comenzaron abriendo el apetito con un plato de jamón "del bueno" y una tabla de quesos. Continuaron con uno de los platos que más les sorprendió, la ensalada de pato que, según comentan, "deberían dejar en carta". Otro de los imprescindibles fueron los churros de bacalao caseros, una elaboración poco habitual que se ha convertido en una de las especialidades del local. "Hay muchísima gente que viene aquí solo por este plato", aseguran en el vídeo.

También disgustaron otro plato fuera de carta que fue un tartar servido sobre tuétano, otra de las propuestas que conquistó hasta quienes no son amantes de la carne cruda.

Además, aconsejan pedir el pan bao de langostino, un plato que probaron en una visita posterior y que aseguran que "no te vas a arrepentir" de pedirlo.

Postres que no se puede compartir

La experiencia gastronómica culminó con algunos de los postres caseros que ofrece el local, entre ellos una torrija acompañada de helado de vainilla. Desde el propio restaurante avisaron de broma que "las torrijas no se comparten", un consejo que cobra sentido cuando comienzas a degustarla.

Horario y ubicación

La Reserva de Herradores se encuentra en la calle Herradores, 107, en San Cristóbal de La Laguna (es una calle peatonal). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de los platos que se ofrecen en el local.

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Abre todos los días, pero de lunes a jueves y domingos lo hace de 12:30 a 23:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario hasta las 00:00 horas.

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