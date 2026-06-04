Prevenir incendios: Los Realejos desbroza y retira maleza en zonas de medianías
Los trabajos en la interfaz urbano-forestal buscan reducir la carga de combustible vegetal y mejorar la accesibilidad de los caminos rurales
Los Realejos continúa con los trabajos de prevención ante un incendio forestal en las zonas de medianías, con actuaciones centradas en la interfaz urbano-forestal: limpieza, retirada de maleza y desbroce en márgenes de vías rurales, terrenos y fincas en abandono. La actuación busca reducir la carga de combustible vegetal, mejorar la accesibilidad y, a la vez, favorecer la conservación de la biodiversidad.
En los últimos días, el equipo de Gesplan trabajó en las parcelas del entorno de Tigaiga, donde se revisaron las tareas sobre el terreno y se trasladó información práctica a vecinos de la zona. Los propietarios pueden solicitar el servicio: se realiza una visita técnica y, si se detecta riesgo por proximidad de viviendas a zonas forestales o por acumulación de vegetación en bordes de caminos, se planifica la actuación. También se interviene cuando existen espacios en abandono que lo requieran.
Además, durante la reciente feria de ganado se instaló un punto informativo para explicar estas medidas y otras como el pastoreo dirigido. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), recordó que el municipio impulsa limpieza de cauces, caminos agrícolas, márgenes de vías y un programa de voluntariado ambiental de limpieza y recuperación de ‘Caminos con Historia’ con la Senda del Bentor, el Aula de la Naturaleza Rambla de Castro y la Federación Tinerfeña de Montañismo.
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