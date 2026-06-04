La ONCE deja 70.000 euros en Cabo Blanco, en Tenerife, con dos cupones premiados
El sorteo del Cupón Diario del 3 de junio reparte dos premios de 35.000 euros en este núcleo de Arona, vendidos por Iván Hernández Bethencourt en la calle La Trujilla
El Cupón Diario de la ONCE ha dejado 70.000 euros en Cabo Blanco, en el municipio de Arona, tras el sorteo celebrado el miércoles 3 de junio. El premio se ha repartido en dos cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, correspondientes a las cinco cifras del número premiado.
Iván Hernández Bethencourt es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 70.000 euros en Cabo Blanco, desde su punto de venta situado en la calle la Trujilla, número 16.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número más la serie. Además, reparte 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, como ha ocurrido en Cabo Blanco con los dos cupones vendidos en Tenerife.
El sorteo incluye también premios menores: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros si se aciertan las tres primeras o las tres últimas cifras; premios de 6 euros por las dos primeras o dos últimas cifras; y reintegros de 2 euros a la primera o a la última cifra del número premiado.
- La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife y La Laguna prohíben los coches el 12 de junio para recibir al papa León XIV
- El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
- Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
- Cinco vuelos son desviados al aeropuerto Tenerife Sur por las malas condiciones meteorológicas en Tenerife Norte
- La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
- La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico
- Inversión millonaria para el campo en Tenerife: el Cabildo proyecta seis nuevas balsas para almacenar agua regenerada y frenar los vertidos al mar