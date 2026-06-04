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La ONCE deja 70.000 euros en Cabo Blanco, en Tenerife, con dos cupones premiados

El sorteo del Cupón Diario del 3 de junio reparte dos premios de 35.000 euros en este núcleo de Arona, vendidos por Iván Hernández Bethencourt en la calle La Trujilla

Un punto de venta de la ONCE.

Un punto de venta de la ONCE. / ED

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Santa Cruz de Tenerife

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado 70.000 euros en Cabo Blanco, en el municipio de Arona, tras el sorteo celebrado el miércoles 3 de junio. El premio se ha repartido en dos cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, correspondientes a las cinco cifras del número premiado.

Iván Hernández Bethencourt es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 70.000 euros en Cabo Blanco, desde su punto de venta situado en la calle la Trujilla, número 16.

Iván Hernández Bethencourt, el vendedor de la ONCE que ha repartido 70.000 euros

Iván Hernández Bethencourt, el vendedor de la ONCE que ha repartido 70.000 euros / E.D

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número más la serie. Además, reparte 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, como ha ocurrido en Cabo Blanco con los dos cupones vendidos en Tenerife.

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El sorteo incluye también premios menores: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros si se aciertan las tres primeras o las tres últimas cifras; premios de 6 euros por las dos primeras o dos últimas cifras; y reintegros de 2 euros a la primera o a la última cifra del número premiado.

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