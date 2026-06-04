Una mujer de 63 años sufre quemaduras moderadas tras un fuego en una vivienda de Puerto de la Cruz

Una mujer de 63 años ha resultado herida este jueves con quemaduras de carácter moderado tras declararse un incendio en una vivienda de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. El suceso tuvo lugar en un inmueble situado en la Carretera General de Las Arenas, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El aviso se recibió a las 9:00 horas en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. La llamada alertaba de un fuego en una vivienda y de la presencia de una persona que necesitaba asistencia sanitaria.

Bomberos del Consorcio de Tenerife extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble y personal del SUC valoró y asistió a la afectada antes de trasladarla en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona e instruyeron las diligencias.