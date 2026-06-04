Mejoras en la costa de El Rosario: modificación presupuestaria para arreglar los desperfectos ocasionados por los temporales

El Pleno del Ayuntamiento de El Rosario aprobó ayer una modificación presupuestaria de 2,8 millones de euros que tendrá entre sus principales fines costear distintas obras de emergencia que se están acometiendo actualmente en la costa del municipio. Se trata de unos trabajos necesarios tras producirse diversos fenómenos naturales de fuerte impacto en el litoral.

El acuerdo salió adelante con el apoyo de IR-Verdes, PSOE, CC y Vox, mientras que el PP votó en contra. El alcalde rosariero, Escolástico Gil (IR-Verdes), precisó que se trata de una modificación con cargo al remanente de tesorería para financiar distintos gastos generales, incluidos los costes de las obras de emergencia desarrolladas en la escollera de Radazul, en el Charco de Tabaiba y en la carretera de Costa Caricia con motivo de la borrasca Therese. También habrá fondos para el aseguramiento de un talud en Tabaiba Baja debido al desprendimiento de una roca de grandes dimensiones.

Actuaciones en marcha

“Todas estas actuaciones están ya en marcha porque desde el primer momento nos pusimos a resolver las incidencias para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y necesitamos destinar urgentemente fondos para afrontar todas estas obras que, lógicamente, no estaban previstas en el presupuesto”, explicó el regidor local. Las acciones fueron valoradas en torno a 1,7 millones de euros y el consistorio se acogerá a la línea de subvenciones impulsada por el Ministerio de Política Territorial para hacer frente al 50% de la reparación de los daños en infraestructuras municipales y la red viaria provincial.

El otro punto principal del pleno fue la denominación de una calle con el nombre ‘Candelaria Aguiar Díaz (Yaya)’ en reconocimiento a la presidenta del Club de Lucha Llano del Moro. Este acuerdo salió adelante por unanimidad.