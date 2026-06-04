Una manta esperancera y un mantel de calado canario y roseta: estos son los regalos que Tenerife hará al papa León XIV

El papa León XIV no se marchará de Tenerife con las manos vacías. El pontífice recibirá dos regalos vinculados a la tradición artesanal de la isla: un mantel de calado canario y roseta y una manta esperancera. El Cabildo de Tenerife ha elegido ambas piezas, elaboradas por artesanos tinerfeños, como gesto de reconocimiento y agradecimiento por su visita a la isla, prevista para el próximo viernes 12 de junio.

La presidenta insular, Rosa Dávila, entregó este jueves los dos presentes al obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, en un acto previo a la visita papal. Según explicó, la elección de estos obsequios pretende trasladar al Papa una parte de la identidad cultural de Tenerife, especialmente la vinculada a la artesanía tradicional y a la memoria popular.

El mantel de calado canario y roseta que regalará el Cabildo de Canarias al papa León XIV / Efe / Ramón de la Rocha

Una manta esperancera como símbolo de abrigo y acogida

Uno de los regalos será una manta esperancera, una prenda tradicional de Tenerife que durante generaciones fue utilizada por campesinos y pastores para protegerse del frío, especialmente en las zonas altas y húmedas de la isla.

Dávila señaló que esta pieza quiere representar el "calor" de los corazones de los tinerfeños ante la visita del papa León XIV. La manta esperancera es uno de los elementos más reconocibles de la indumentaria popular de Tenerife y está estrechamente vinculada a la vida rural, al trabajo en el campo y a la adaptación de la población al clima de medianías y cumbres.

El mantel, una muestra del calado y la roseta

El segundo regalo será un mantel elaborado con calado canario y roseta, dos técnicas artesanales ligadas a la tradición textil de las Islas. La pieza ha sido realizada por Rosario Yumar Jacinto, maestra caladora, y Antonio Domingo Rodríguez Ruiz, maestro rosetero.

El mantel se presenta como una muestra del trabajo de los artesanos que mantienen vivas técnicas tradicionales.

La canariedad estará presente en la misa del puerto

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, destacó que el acto principal de la visita, la misa prevista en el puerto de Santa Cruz, incluirá varios guiños a la canariedad. Entre ellos figura una ofrenda realizada por cuatro personas ataviadas con trajes típicos de las cuatro islas que integran la Diócesis Nivariense: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

La celebración contará además con la presencia de las reliquias del Padre Anchieta y del Hermano Pedro, dos figuras religiosas de especial relevancia para Tenerife y para la historia de la Iglesia vinculada a Canarias. La organización busca que, durante su breve estancia en la isla, el Pontífice pueda conocer parte de la realidad espiritual, cultural y patrimonial del territorio.

El obispo reconoció que el margen para sorpresas será limitado por las exigencias de la agenda, aunque avanzó que habrá algún detalle especial durante la visita al Obispado.

Los Sabandeños y Chago Melián pondrán el acento musical

La música también tendrá un papel destacado en la ceremonia. La presidenta del Cabildo recordó que está prevista la actuación de Los Sabandeños y de Chago Melián, dos referencias de la música popular canaria.