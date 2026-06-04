Montaje de récord: 15 minutos para coronar el altar del papa León XIV en Tenerife

Quince minutos bastaron para que las grúas de la empresa Bonis llevaran a término la coronación del montaje del espacio celebrativo que acogerá, al mediodía del viernes 12 de junio, la misa del papa León XIV, con la que el pontífice cerrará su viaje apostólico a España, que inicia mañana.

A las siete de la madrugada había citado el arquitecto Alejandro Beautell a todo el equipo, tanto a quienes han participado en la gestación del diseño y la construcción como a los encargados del montaje.

Hombre previsor, callado y reflexivo, Beautell había estudiado las condiciones climáticas y, después de barajarse varias fechas, se eligió la primera hora de este jueves 4 de junio para proceder a levantar el friso que presidirá el espacio celebrativo diseñado para el papa.

«No es ni un decorado ni un escenario; es una construcción que cada día va evolucionando», cuenta Alejandro Beautell.

A las 8:17 horas de este jueves comenzó el montaje. «El operativo no es sencillo; hasta en el último momento tuvimos la tentación de dejarlo para otro día, pero confiamos en la profesionalidad de Grúas Bonis». El primer paso consistía en sostener y elevar el techo del altar, que permanecía sobre una estructura provisional para facilitar su acabado.

El peso total, 30 toneladas, fue levantado por dos grúas, que lo desplazaron en horizontal sobre el escenario hasta situar la estructura a la altura de los pilares.

Una operación milimétrica

Se trataba de una operación de precisión. Tras mover la cubierta hacia la derecha y colocarla sobre el escenario, había que encajar el techo sobre los cuatro pilares. Así se hizo con éxito, mientras un silencio absoluto se apoderaba del recinto, roto únicamente por las ráfagas de viento.

Casi como un chasquido, los cuatro pilares encajaron a la perfección. Alejandro Beautell, el hombre tranquilo, reflexivo y comedido, rompió entonces la tensión acumulada con un grito inesperado: «¡Alzad la mirada, coño!». La exclamación encogió los corazones durante unos segundos y dio paso inmediatamente a los abrazos entre los miembros del equipo, entre ellos Aquilino y Pico.

Los retos de las últimas horas

Fran Vera, el ingeniero responsable del complejo, no ha salido de una tensión para entrar en otra durante las últimas 48 horas. El martes culminó el traslado de los tres cayucos procedentes de Granadilla que permanecerán en el mar, detrás del espacio celebrativo de la misa papal en el puerto de Santa Cruz, haciendo presente la mortífera ruta atlántica en la que han perdido la vida tantos migrantes en el anonimato.

El segundo gran reto se resolvió este jueves con el encaje definitivo de la cubierta del recinto celebrativo.

«No es un friso ni una cubierta convencional, porque incorpora un lucernario pensado para que, a las doce y media del viernes 12 de junio, cuando el Papa esté en la sede presidiendo la misa, un rayo de luz pueda colarse por la cúpula ideada por el arquitecto».

Un vínculo con el cielo

«Es una conexión reservada para el pontífice, un vínculo con el cielo», explica Vera, al detallar algunos de los elementos más singulares de un recinto celebrativo concebido en cinco alturas.

La cota más baja, situada a 1,30 metros, alberga los cuatro jardines que, con picón volcánico y vegetación autóctona, ubicados en las esquinas, ponen en valor la identidad insular del territorio que visita el papa para proyectarla hacia una dimensión universal.

La geometría actúa como elemento vertebrador de toda la composición, ordenando y dando sentido al conjunto arquitectónico. Mientras la platea alcanza los 2,50 metros de altura, el papa León XIV ocupará la sede principal, instalada a 3,10 metros, flanqueado por el obispo Eloy Santiago y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, situados a una cota de 2,70 metros.

La estructura, que quedó definitivamente coronada, comienza así a mostrar la imagen definitiva del altar desde el que el pontífice presidirá uno de los acontecimientos religiosos más importantes vividos en Tenerife y en Canarias durante las últimas décadas.