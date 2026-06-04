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La Lotería Nacional premia a Tenerife: 60.000 euros 'viajan' a la isla

Los afortunados adquirieron sus billetes en Santa Cruz y Adeje

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

LAE

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Tenerife continúa su idilio con la fortuna. El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 4 de junio, ha dejado dos primeros premios en la isla, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

El número afortunado del primer premio es el 99242, premiado con 30.000 euros.

Los ganadores tinerfeños adquirieron sus billetes en la Avenida Asuncionistas de Santa Cruz, número 1 y en la estación de servicio del Barranco Las Torres, parcela 7, nº 9 de Adeje.

Premios fuera de Canarias

El resto de afortunados del primer premio adquirieron su billete en Valladolid, Alicante, Almería, Ibiza, A Coruña, Madrid, Málaga y Toledo.

Por su parte, el segundo premio, el 69176, se vendió en Barcelona, Sevilla y Guipúzcoa.

Logo de Lotería Nacional

Logo de Lotería Nacional / E. D.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

  • Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.
  • Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.
  • Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.
  • Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

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Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).

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