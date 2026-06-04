Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna

Los sorteos se alían con Tenerife, y esta vez en forma de millones. El sorteo de la Primitiva de este jueves, 4 de junio, ha dejado un premio de primera categoría (6 aciertos) en la isla, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora fue 16 25 32 35 38 40, complementario 18 y reintegro el 9.

El boleto fue adquirido en Carretera General del Norte, kilómetro 13 (La Laguna), en la administración estación de servicio Repsol. El afortunado recibirá 1.302.539 euros.

Este primer premio solo se vendió en Tenerife. Por su parte, esta combinación dejó tres premiados de segunda categoría en Ourense, Tarragona y Vizcaya.

Jueves afortunado

El de este día 4 ha sido un jueves afortunado para Tenerife, ya que otros 60.000 euros han 'viajado' a la isla gracias al sorteo de la Lotería Nacional. En este caso, hubo dos premiados que adquirieron el 99242, valorado en 30.000 euros.

Los billetes se vendieron en la Avenida Asuncionistas de Santa Cruz, número 1 y en la estación de servicio del Barranco Las Torres, parcela 7, nº 9 de Adeje.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / E. D.

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).