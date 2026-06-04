Llamamiento a la ciudadanía de Tenerife: piden aportar datos para recuperar la historia de la última generación que vivió la República

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para recopilar fotos, documentos, recuerdos, testimonios e información sobre represaliados o exiliados, antes de que desaparezca el legado de la última generación que vivió durante la II República y el estallido de la Guerra Civil.

Se trata de impulsar el rescate del patrimonio oral y documental de las víctimas de la dictadura a través de testimonios familiares, y para ello la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha anunciado el lanzamiento de una iniciativa encaminada a salvaguardar la memoria colectiva de la isla mediante la recopilación de testimonios, imágenes y documentos de las víctimas de la dictadura y sus descendientes.

Bajo el lema 'Recuperemos sus historias', la entidad hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la construcción de una base de datos histórica y la creación de un gran mural homenaje, según ha informado este jueves en una nota.

Cartel de la iniciativa. / elculturaldecanarias.es

El proyecto se centra especialmente en recoger el legado de la última generación que convivió con las víctimas con el fin de rescatar sus nombres, sus rostros y sus vivencias antes de que este patrimonio inmaterial desaparezca.

Recuerda la Asociación que se trata de la última generación que vivió la etapa de la II República y los primeros años de la represión franquista, y cuando se aproxima el 90 aniversario del golpe militar de 1936.

Tinerfeños mayores de 90 años

Según los datos del Instituto Canario de Estadística, en Tenerife hay unas 7.300 personas con más de 90 años que en su infancia y primeros años de vida vivieron ese tránsito político, añade la Asociación, que entiende que se trata "de una memoria frágil que debe ser preservada".

"Muchas familias tinerfeñas aún conservan fotografías, cartas, recuerdos y testimonios que son de un valor incalculable para documentar nuestra historia reciente. Queremos facilitar un canal para que esos archivos personales pasen a formar parte de nuestra memoria común", afirma Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la entidad.

Recopilar información

La asociación busca recolectar diversos tipos de materiales, incluyendo fotografías antiguas, nombres y datos biográficos, relatos familiares, cartas, expedientes o cualquier información relevante sobre personas represaliadas, desaparecidas o exiliadas.

Según destaca la organización, "cada imagen y cada recuerdo ayuda a reconstruir una parte de nuestra historia colectiva".

La entidad explica que han abierto una fase de contacto con las administraciones de Tenerife con lo que esperan lograr una base de apoyo institucional a esta medida de rescate y difusión de la memoria de miles de familias tinerfeñas.

"Desde diciembre de 2025 venimos planteando propuestas de reunión y encuentro que van teniendo respuesta y esperamos poder informar, antes de final de año, del resultado final de este tipo de medidas y acciones, donde el cumplimiento de lo contemplado en las Leyes de memoria es clave, teniendo pendientes encuentros con el Ejecutivo canario, el Cabildo de Tenerife y varios ayuntamientos que todavía no nos han dado fecha a las solicitudes realizadas", asegura.

Para facilitar la participación la asociación ha habilitado sus canales digitales para que cualquier persona interesada pueda realizar su aportación.