¿Te inscribiste para la misa del papa León XIV en Tenerife? Cómo sabrás si has conseguido acceso a la eucaristía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

¿Te inscribiste para ver al papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife? Revisa el teléfono y el correo. La organización ya ha empezado a asignar las 32.000 localidades disponibles para la misa en el puerto capitalino. El proceso arrancó este miércoles con los grupos más numerosos, cuyos responsables están recibiendo la confirmación de la inscripción y las indicaciones para la distribución dentro del recinto.

La previsión es que la distribución sobre plano de todas las plazas quede cerrada este domingo. A partir de ese mismo día comenzará el reparto de entradas, según el calendario manejado por la organización. Los pases serán gratuitos y estarán vinculados a un código QR, con información detallada sobre el sector, el acceso y la localidad asignada, y que será imprescindible para acceder al recinto.

La inscripción no garantiza estar más cerca del altar

Uno de los mensajes que la organización quiere trasladar con claridad es que haberse inscrito antes no implica necesariamente disponer de una localidad más próxima al presbiterio. La ubicación de los asistentes se está realizando en función de criterios organizativos, de seguridad, de grupos y de accesibilidad.

El recinto se dividirá en cuatro grandes sectores, identificados como A, B, C y D, y cada entrada indicará el punto exacto al que deberá dirigirse cada peregrino. Además, esos sectores estarán organizados en dieciséis subsectores, donde habrá equipos de voluntarios para orientar a los asistentes.

Aunque el reparto de localidades ya está en marcha, quienes aún no se hayan registrado todavía pueden formalizar su solicitud, tanto de manera individual como en grupo. La organización advierte, no obstante, de que quedan pocas plazas disponibles, por lo que recomienda no retrasar la inscripción.

Tres controles de acceso en el entorno del puerto

El recinto abrirá sus puertas a las 8:00 horas y los accesos se cerrarán a las 11:00 horas, una hora antes de la llegada prevista del papa León XIV al puerto. La organización recomienda acudir con tiempo suficiente, ya que todos los asistentes deberán pasar por controles de seguridad antes de entrar.

La entrada al recinto se realizará a través de tres controles principales, ubicados junto al Auditorio de Tenerife, la Presidencia del Gobierno de Canarias y la Delegación de Hacienda. Estos filtros estarán gestionados en su mayoría por la Policía Nacional, dentro del dispositivo de seguridad previsto para la jornada.

Una vez superado ese primer control, los asistentes accederán al sector que figure en su entrada. El objetivo es ordenar el flujo de personas y evitar desplazamientos innecesarios dentro del recinto portuario.

Voluntarios para guiar a los peregrinos

Además de la información incluida en las entradas, la organización desplegará una amplia red de voluntarios. Está previsto que haya alrededor de una veintena en cada uno de los dieciséis subsectores, con la función de orientar a los peregrinos y ayudarles a encontrar su localidad.

También habrá voluntarios en los puntos de llegada del transporte público desde primera hora de la mañana. Su labor será acompañar y guiar a quienes acudan al puerto, especialmente a personas mayores, grupos numerosos o asistentes que no conozcan bien la zona.

Atención especial a personas con movilidad reducida

La organización prestará especial atención a las personas con movilidad reducida. Gracias a la colaboración del Cabildo de Tenerife, se habilitará una noria de transporte adaptado para facilitar los desplazamientos dentro del entorno del recinto.

Este sistema permitirá trasladar a pequeños grupos en vehículos especiales desde las zonas de entrada hasta los espacios reservados para seguir la celebración. La medida busca garantizar que las personas con dificultades de movilidad puedan acceder al acto con mayor seguridad y comodidad.

La organización también contempla soluciones específicas para quienes lleguen desde otras islas y lo hagan con poco margen de tiempo antes de la celebración.

Grupos numerosos y peregrinos de otras islas

Entre las 32.000 personas inscritas figuran 140 grupos con más de 40 integrantes. Algunos de los más numerosos son la parroquia castrense y La Paz y La Unión, que suman conjuntamente más de medio millar de asistentes; el Sagrado Corazón, con 446 personas; los colegios de la Pureza de María, con 372; y San José de Anchieta, con 348.

También destaca la movilización de la parroquia de La Concepción de La Laguna, que prevé acudir con alrededor de 400 peregrinos. La organización intenta que los asistentes procedentes de La Palma, La Gomera y El Hierro permanezcan agrupados dentro del recinto, para facilitar su llegada, ubicación y salida.

Recomendaciones para asistir a la misa

Las personas que vayan a acudir a la misa deberán llevar su entrada con código QR, respetar el horario de apertura y cierre de accesos y seguir las indicaciones de la Policía Nacional, la organización y el voluntariado. También se aconseja revisar con antelación el punto de entrada asignado y planificar el desplazamiento hasta Santa Cruz de Tenerife.