Granadilla de Abona suma 277 viviendas protegidas en alquiler asequible en Los Hinojeros

Granadilla de Abona incorpora al mercado 277 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, distribuidas en siete edificios, además de plazas de garaje y trasteros, situados en Los Hinojeros, en pleno casco urbano. La promoción, compuesta en su mayoría por viviendas de dos dormitorios, salón, cocina y uno o dos baños, procede de una urbanización inacabada tras la crisis inmobiliaria de 2008. Orion Rental Socimi adquirió en 2024 las edificaciones y retomó los trabajos para activarlas como viviendas de protección oficial destinadas al alquiler.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, destacó que el proyecto “es un ejemplo claro de vivienda protegida promovida por el sector privado” y defendió la colaboración público-privada como herramienta clave para afrontar la emergencia habitacional en las islas. Recordó que el Ejecutivo aprobó el Decreto Ley 1/2024 para incentivar la construcción de vivienda protegida por promotores privados.

El consejero de Orion Rental Socimi y presidente de Construcciones Acosta Matos, José Acosta Matos, explicó que la ejecución de las obras, en cerca de dos años, fue “especialmente compleja” por el avanzado estado de abandono de los inmuebles. Según señaló, las viviendas fueron concebidas inicialmente como libres, pero el marco normativo canario permitió transformar el proyecto.

En un entorno con todos los servicios

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, valoró la finalización de la promoción como una noticia importante para un municipio que ronda los 80.000 habitantes. A su juicio, la llegada de nuevas familias permitirá dinamizar el casco urbano, en un entorno próximo a servicios públicos, instalaciones deportivas y equipamientos municipales.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, subrayó que estas 277 viviendas representan una aportación relevante para atender la demanda existente. También defendió que las administraciones apoyen a los promotores que apuestan por este tipo de iniciativas.

Más de 60 inversores canarios

La culminación del proyecto ha sido posible gracias a inversores canarios y otros contribuyentes interesados en ampliar la oferta de vivienda asequible. En total 67 inversores participan como accionistas de la Socimi, mientras parte de la financiación procede de préstamos suscritos por 56 contribuyentes a través de RIC Private Equity.

Durante el primer año del mandato, el gobierno que formaron PSOE y PP, desbloqueó la situación de esta urbanización, situada cerca del Ayuntamiento.