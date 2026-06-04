Garachico demolerá de forma parcial el empaquetado de plátanos para su rehabilitación

El Ayuntamiento de Garachico insiste en transformar el antiguo empaquetado de plátanos de la Fast, ubicado en plena avenida marítima, con una segunda licitación para la redacción del proyecto. La primera fue desistida el pasado mes de febrero a causa de las nuevas directrices impuestas por el área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife. A ello se sumó que el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) recurrió el documento ante el Tribunal de Contratación de Canarias.

Tras aplicar las modificaciones de Patrimonio, el Consistorio retoma la licitación de la redacción del proyecto por 295.000 euros. El documento debe incluir la demolición parcial del inmueble, el edificio de mayor superficie en Garachico con casi 4.000 metros cuadrados. Al tiempo, se deben reforzar las fachadas y otros elementos y acometer el desmontaje de la cubierta y de la uralita situada junto a la edificación principal y los espacios exteriores. Además, se añade el estudio del estado de la estructura para orientar la intervención posterior, así como cualquier otro proyecto necesario para poner en funcionamiento la instalación para el uso al que se pretende destinar. El objetivo principal del Gobierno local (CC-PSOE) es convertirlo en un espacio polivalente para actividades culturales y sociales. "Queremos una especie de pequeño recinto ferial", define el alcalde, Heriberto González (CC).

Las peticiones de Patrimonio

A grandes rasgos, las peticiones de Patrimonio giran en torno a la restauración de lo que queda del antiguo empaquetado. Se deben conservar los pilares y las cerchas (estructuras metálicas a modo de triángulo que sostienen el techo) o sustituir por unas iguales si se demuestra que su deterioro no permite su rehabilitación. La fachada principal de la Fast también debe ser conservada y restaurada y mantenerse en pie con riostras, un elemento constructivo que dará estabilidad y evitará deformaciones o colapsos. El balcón interior, parte principal de la oficina del antiguo empaquetado, también está sujeto a su preservación. Las fachadas que dan al mar y al Castillo de San Miguel pueden quedar abiertas, tal y como está en la actualidad.

González espera que la Fast, como popularmente se conoce en Garachico, se convierta en "el espacio cubierto y polivalente que necesita el municipio. Su situación en la carretera general es ideal por operatividad y visibilidad". "Nos costó muchísimos años definir qué queríamos para este lugar y actuar en un conjunto histórico como el nuestro es muy complicado", asegura. El Ayuntamiento compró el antiguo empaquetado en 2017 por un millón de euros, con la ayuda del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y casi diez años después el proyecto no avanza. Solo la zona exterior oeste cambió su imagen transformándose en una gran y renovada plaza en 2021. "A la Fast le afectan informes sectoriales de Patrimonio, Carreteras, Costas y Política Territorial, por lo que no es fácil sacar adelante una actuación de esta envergadura", confiesa el regidor. Recuerda que la infraestructura no estaba bajo ninguna figura de conservación oficial, tampoco aparecía en el catálogo, ni en el inventario de bienes con valor histórico. "Ahora tiene una protección prácticamente integral", concluye.