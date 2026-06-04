Finalizada la restauración del retablo de Nuestra Señora de los Remedios, en la Iglesia de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha presentado los resultados de la restauración del retablo de Nuestra Señora de los Remedios, ubicado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, una actuación que ha permitido recuperar una de las piezas más relevantes del patrimonio artístico y religioso de la isla.

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, destacó durante la presentación que esta restauración constituye un "ejemplo del compromiso" del Cabildo con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Tenerife.

"La intervención no solo ha permitido recuperar una obra de extraordinario interés artístico y devocional, sino también ampliar el conocimiento sobre nuestra historia y nuestras conexiones culturales con América", subrayó.

De Esteban señaló además que "los trabajos realizados garantizan la adecuada conservación futura del retablo y permiten que la ciudadanía pueda seguir disfrutando de un bien patrimonial que forma parte de la identidad histórica y religiosa de Santa Cruz de Tenerife".

La intervención, desarrollada por el equipo especializado de Estudio 5 Conservación y Restauración, se enmarca en el convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna para la financiación y ejecución de proyectos de restauración de bienes muebles del patrimonio cultural.

Los trabajos realizados han permitido garantizar la estabilidad estructural y material del retablo, mejorar su lectura estética y profundizar en el conocimiento histórico de la pieza.

Asimismo, los estudios desarrollados durante el proceso han permitido situar su ejecución en torno a 1730, vinculándola al contexto artístico del barroco atlántico y a las relaciones culturales entre Canarias y América.

Análisis histórico y material

La actuación incluyó un exhaustivo análisis histórico y material de la obra, el diagnóstico de sus patologías de conservación, la restauración de sus elementos escultóricos, policromías, dorados y lienzos asociados, así como la elaboración de recomendaciones específicas para asegurar su correcta preservación a largo plazo.

Según recoge la memoria técnica de la intervención, la restauración ha contribuido además a revalorizar el significado histórico, artístico y simbólico del conjunto, aportando nueva documentación de interés para el estudio de la Historia del Arte en Canarias.

Esta actuación forma parte de las acciones contempladas en el Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027, mediante el que el Cabildo continúa impulsando la conservación, investigación y difusión del legado cultural de Tenerife, recoge una nota de la corporación.