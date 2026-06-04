Expertos alertan del impacto de la ciberviolencia machista en jóvenes durante las jornadas 'Algoritmos del Odio', en Puerto de la Cruz
El encuentro analiza el auge de discursos misóginos y nuevas formas de violencia de género en internet, con especial incidencia en jóvenes
Puerto de la Cruz reúne este jueves y viernes a profesionales de la igualdad, la sociología, la comunicación y la intervención social en la segunda edición de las jornadas sobre ciberviolencias machistas 'Algoritmos del Odio'. El encuentro se centró en un fenómeno en crecimiento: la difusión de discursos misóginos y nuevas formas de violencia de género en internet, con especial impacto en adolescentes y jóvenes.
Se analizan claves de la violencia digital contra mujeres y niñas, el papel de la llamada manosfera en redes sociales y el auge de narrativas antifeministas que alimentan comunidades en línea. También se abordan procesos de captación y radicalización, así como las consecuencias psicosociales y jurídicas de estas agresiones, y la necesidad de reforzar herramientas de detección, prevención e intervención desde el ámbito educativo, comunitario y local.
El programa incluye ponencias de Águeda Gómez Suárez (asesora científica del Ministerio de Igualdad), Asunción Bernárdez Rodal (Universidad Complutense de Madrid), Silvia Díaz Fernández (CSIC) y Carla Galeote (comunicadora y activista). Aportan enfoques para entender cómo se construyen y viralizan estos mensajes. Entre los temas tratados y destacan fenómenos emergentes como los movimientos incel o red pill, además del papel de administraciones, entidades privadas y plataformas digitales en la respuesta a estas violencias.
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