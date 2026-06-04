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Expertos alertan del impacto de la ciberviolencia machista en jóvenes durante las jornadas 'Algoritmos del Odio', en Puerto de la Cruz

El encuentro analiza el auge de discursos misóginos y nuevas formas de violencia de género en internet, con especial incidencia en jóvenes

Una de las ponentes de las jornadas, Silvia Díaz Fernández (CSIC)

Una de las ponentes de las jornadas, Silvia Díaz Fernández (CSIC) / El Día

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Puerto de la Cruz reúne este jueves y viernes a profesionales de la igualdad, la sociología, la comunicación y la intervención social en la segunda edición de las jornadas sobre ciberviolencias machistas 'Algoritmos del Odio'. El encuentro se centró en un fenómeno en crecimiento: la difusión de discursos misóginos y nuevas formas de violencia de género en internet, con especial impacto en adolescentes y jóvenes.

Se analizan claves de la violencia digital contra mujeres y niñas, el papel de la llamada manosfera en redes sociales y el auge de narrativas antifeministas que alimentan comunidades en línea. También se abordan procesos de captación y radicalización, así como las consecuencias psicosociales y jurídicas de estas agresiones, y la necesidad de reforzar herramientas de detección, prevención e intervención desde el ámbito educativo, comunitario y local.

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El programa incluye ponencias de Águeda Gómez Suárez (asesora científica del Ministerio de Igualdad), Asunción Bernárdez Rodal (Universidad Complutense de Madrid), Silvia Díaz Fernández (CSIC) y Carla Galeote (comunicadora y activista). Aportan enfoques para entender cómo se construyen y viralizan estos mensajes. Entre los temas tratados y destacan fenómenos emergentes como los movimientos incel o red pill, además del papel de administraciones, entidades privadas y plataformas digitales en la respuesta a estas violencias.

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