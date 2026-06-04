Corpus Christi en Tenerife: conoce todos los detalles para que no te pierdas los tapices de arena y flores más bonitos del país

Llega el mes de junio y las calles de La Laguna y La Orotava ya huelen a flores y arena. La celebración del Corpus Christi en Tenerife tiene un cariz especial, sobre todo en estos dos municipios en los que el gran atractivo son la creación de alfombras efímeras realizadas con dichos elementos.

Una festividad religiosa que cada año recibe a miles de turistas y residentes que no quieren dejar pasar la oportunidad de descubrir los nuevos diseños elaborados por los alfombristas.

La Laguna

En el municipio de La Laguna, la celebración del Corpus será este año el domingo 7 de junio. Desde la noche anterior, familias, asociaciones y centros escolares, en otros, elaboran estas alfombras de arte efímero que se podrán ver desde la mañana del domingo por las calles del casco histórico.

Una jornada que concluirá con la procesión del Santísimo Sacramento tras el oficio religioso. Un acto imperdible en uno de los municipios más devotos de Tenerife, ya que, además, se considera una de las celebraciones religiosas más antiguas de la isla.

La Orotava

La segunda gran opción en Tenerife para disfrutar de las alfombras de arena es La Orotava. Aunque habrá varias, la que más expectación genera es la del Ayuntamiento, un magno tapiz de 900 metros cuadrados que ya se está preparando en el que se utilizan arenas volcánicas del Teide.

En este caso, el día grande será el jueves 11 de junio, una jornada en la que, desde bien temprano, los alfombristas comenzarán con sus creaciones.

Preparación del gran tapiz del Corpus Christi de La Orotava / Arturo Jiménez

El día comenzará con el tradicional repique de campanas y la celebración de la eucaristía. Ya desde primeras horas, los alfombristas estarán confeccionando sus tapices por las calles de la parroquia Nuestra Señora de la Concepción.

Ya por la tarde tendrá lugar la eucaristía, en la que estará presente el obispo Eloy Santiago, y, a continuación, será la procesión del Santísimo Sacramento por el trayecto alfombrado.