La balsa Las Charquetas, esencial para el desarrollo agrícola del sur de Tenerife
La obra se complementará con una red de distribución, con una repercusión sobre 400 hectáreas de cultivo y más de 140 regantes
La construcción de la balsa de Las Charquetas está a punto de concluir. Se trata de una infraestructura considerada clave para garantizar el desarrollo agrícola del suroeste de la isla. La balsa tendrá 250.000 metros cúbicos de capacidad y 15 metros de altura. Con un presupuesto superior a los 8,5 millones de euros, su objetivo principal es fomentar la reutilización de aguas regeneradas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Adeje-Arona y, en el futuro, también de la EDAR del Oeste.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, acompañados por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestano, visitaron las obras en Guía de Isora. Afonso destacó que los trabajos se encuentran en la recta final y destacó que el proyecto impulsa la eficiencia hídrica, al permitir una conexión directa con los sistemas de agua depurada y regenerada del entorno, dando respuesta de forma más eficaz a las necesidades del sector agrario de la comarca.
Valentín González subrayó que la actuación se completará con una red de distribución, con impacto sobre más de 400 hectáreas de cultivo y más de 140 regantes del suroeste, mientras que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aludió a que el Cabildo ultima la ejecución de la obra, financiada mayoritariamente con Fondos Europeos Next Generation (80%) y con aportación insular del 20%.
La actuación se integra en el proyecto de modernización y mejora de los sistemas hídricos del suroeste de Tenerife, desarrollado por el Cabildo mediante un convenio suscrito entre la empresa pública Balten y Seiasa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La inversión total prevista asciende a 20 millones de euros, incluyendo la balsa y la distribución de agua de riego.
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