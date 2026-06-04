Aves silvestres mueren al colisionar contra pantallas acústicas transparentes en Tenerife

La muerte continuada de aves silvestres por colisión contra pantallas acústicas transparentes en las autopistas de Tenerife ha dejado de ser una sospecha para convertirse en un problema documentado. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denuncia que, desde hace meses, voluntarios de distintas entidades ambientales vienen localizando cadáveres de canarios, mirlos, tórtolas y otras especies junto a estos paneles, especialmente en tramos de la autopista del Sur (TF-1).

El patrón se repite: las aves impactan contra superficies que no perciben como obstáculos. Para ellas, el vidrio o los materiales transparentes pueden simular continuidad del espacio, vegetación o cielo abierto. El resultado es una trampa mortal instalada en plena red viaria insular. Lo más grave, sin embargo, no es solo la existencia del problema, sino la aparente falta de reacción de las administraciones competentes pese a conocerlo, señala el colectivo.

Según ATAN, los hallazgos han sido comunicados de forma sistemática a los agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife, que han acudido a los puntos señalados, recogido los ejemplares y elaborado los informes correspondientes. Es decir, no se trata de testimonios aislados ni de una alarma sin base documental. Hay recogida oficial de cadáveres, cadena de custodia e informes que deberían bastar para activar una respuesta inmediata, expone.

No es una cuestión menor

Pero esa respuesta no ha llegado. La asociación sostiene que la situación ha sido trasladada desde hace meses a las áreas competentes, especialmente al Servicio de Carreteras del Cabildo, responsable de estas infraestructuras, sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas correctoras efectivas ni se haya ofrecido contestación a las comunicaciones remitidas. La inacción, en este caso, no es una cuestión menor: cada día sin intervenir puede traducirse en nuevos animales muertos.

La mortalidad de aves por colisión contra superficies transparentes o reflectantes es un problema ampliamente conocido por la comunidad científica y por las administraciones públicas. En distintos países se ha estudiado durante décadas y se han desarrollado soluciones sencillas para reducir de forma drástica este impacto. La asociación afirma que en Estados Unidos, las investigaciones estiman que las colisiones contra superficies transparentes o reflectantes provocan más de mil millones de muertes de aves cada año, situándose entre las principales causas de mortalidad de origen humano para la avifauna.

En España, aunque faltan estudios específicos que cuantifiquen el efecto de estos elementos sobre las aves, el problema está identificado. Las propias guías del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el diseño y ejecución de pantallas acústicas contemplan medidas de protección mediante elementos que aumenten la visibilidad de las superficies transparentes.

Las soluciones son actuaciones de bajo coste, rápida ejecución y eficacia contrastada en numerosas infraestructuras públicas dentro y fuera de España

Las soluciones no requieren grandes obras ni inversiones desproporcionadas. La colocación de vinilos, marcas, patrones gráficos o elementos visuales distribuidos de manera regular sobre los paneles, con separaciones inferiores a cinco centímetros, permite que las aves identifiquen la barrera y eviten el impacto. Son actuaciones de bajo coste, rápida ejecución y eficacia contrastada en numerosas infraestructuras públicas dentro y fuera de España.

ATAN advierte que lo detectado en la TF-1 podría estar produciéndose en otros puntos de Tenerife donde existen pantallas acústicas transparentes similares. La dificultad de acceso a muchos tramos hace que la detección de cadáveres sea limitada, por lo que la mortandad real podría ser superior a la documentada. Esperar a que aparezcan más aves muertas para actuar supondría convertir la falta de información completa en una excusa para no prevenir.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha señalado en los últimos años la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a la muerte de aves por colisión contra estructuras transparentes

La asociación reclama al Cabildo de Tenerife la adopción urgente de medidas correctoras que puedan representar un riesgo para la avifauna, así como una evaluación técnica del conjunto de estas infraestructuras. Recuerda que la Fiscalía de Medio Ambiente ha señalado en los últimos años la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a la muerte de aves por colisión contra estructuras transparentes, incluso analizando eventuales responsabilidades penales cuando existe conocimiento previo del daño y no se adoptan medidas para evitarlo. La asociación, anuncia acciones legales si no se adoptan medidas inmediatas.

Lo que se debe hacer y lo que no

Mientras tanto, ATAN recuerda que cualquier persona que encuentre aves muertas o heridas junto a estas infraestructuras no debe manipular ni desplazar los ejemplares. El hallazgo debe comunicarse al área de Medio Ambiente, a La Tahonilla o a los agentes medioambientales para que procedan a la recogida siguiendo el protocolo oficial. Solo así podrá mantenerse la cadena de custodia y utilizar los casos como prueba documental de una mortandad que, según la asociación, era conocida, evitable y sigue ocurriendo.