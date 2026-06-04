ATAN alerta de la muerte de aves por colisión contra las pantallas acústicas transparentes en la TF-1

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denuncia este jueves la muerte continuada de aves silvestres por colisión contra las pantallas acústicas transparentes instaladas en distintos tramos de las autopistas de Tenerife, especialmente en la TF-1.

Durante este periodo se han localizado de forma reiterada cadáveres de canarios, mirlos, tórtolas y otras especies de aves silvestres que impactan contra los paneles transparentes de estas infraestructuras, incapaces de percibirlos como obstáculos debido a las características de la visión aviar, recoge una nota de la organización.

Los hallazgos han sido comunicados sistemáticamente a los agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife, que han acudido a los lugares señalados, recogido los ejemplares y elaborado los correspondientes informes, manteniendo la cadena de custodia necesaria para documentar oficialmente los casos de mortandad.

Sin embargo, pese a que la situación ha sido trasladada desde hace meses a las áreas competentes, especialmente al Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, responsable de estas infraestructuras, "no se han adoptado hasta la fecha medidas correctoras efectivas ni se ha ofrecido respuesta a las comunicaciones remitidas".

La mortalidad de aves por colisión contra superficies transparentes o reflectantes constituye uno de los principales impactos de origen humano sobre la avifauna a nivel mundial.

Así, diversos estudios científicos han demostrado que las aves son incapaces de identificar correctamente este tipo de estructuras cuando son transparentes o reflectantes, lo que provoca millones de muertes cada año.

Aunque en España aún no existen estudios específicos que cuantifiquen el impacto de estas infraestructuras sobre la avifauna, la cuestión es "sobradamente conocida" por las administraciones públicas y por la comunidad científica, señala ATAN.

Más de 1.000 millones de muertes al año

En Estados Unidos, diferentes investigaciones estiman que las colisiones contra superficies transparentes y reflectantes causan más de mil millones de muertes de aves cada año, convirtiéndose en una de las principales causas de mortalidad de origen humano para numerosas especies.

Estos trabajos han permitido desarrollar durante décadas soluciones eficaces y ampliamente contrastadas para prevenir este impacto.

La corrección de este problema resulta técnicamente sencilla, precisa ATAN, pues las propias guías del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el diseño y ejecución de pantallas acústicas contemplan la incorporación de sistemas de protección para aves mediante elementos que aumenten la visibilidad de las superficies transparentes.

Entre las medidas más eficaces se encuentran la instalación de vinilos, marcas, patrones gráficos o elementos visuales distribuidos regularmente a menos de 5 centímetros de distancia sobre las superficies transparentes, impidiendo que las aves las perciban como espacios libres de paso.

Concretamente se trata de actuaciones de bajo coste, rápida ejecución y eficacia ampliamente demostrada, que ya se aplican con éxito en numerosas infraestructuras públicas tanto en España como en otros países.

ATAN advierte además de que la situación detectada en la TF-1 podría estar produciéndose en otros tramos de autopistas y carreteras de Tenerife donde existen pantallas acústicas transparentes similares.

Dificultad para localizar los cadáveres

La asociación señala que la detección de cadáveres resulta especialmente difícil en muchos de estos emplazamientos debido a las condiciones de acceso.

Por ello, considera "imprescindible" que las medidas preventivas se implanten de forma generalizada en todas las infraestructuras que presenten este tipo de elementos y no únicamente en los puntos donde ya se ha constatado la mortandad.

La Fiscalía de Medio Ambiente viene advirtiendo en los últimos años sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a la muerte de aves por colisión contra estructuras transparentes, llegando incluso a analizar posibles responsabilidades penales cuando existe conocimiento previo del problema y no se adoptan medidas para evitarlo.

Asimismo, la legislación estatal ha reforzado recientemente la protección de los animales vertebrados silvestres y diversas normas obligan a las administraciones públicas y a los titulares de infraestructuras a prevenir impactos evitables sobre la fauna.

Por este motivo, ATAN anuncia que, si no se adoptan de manera inmediata las medidas necesarias para detener esta mortandad evitable, iniciará las acciones legales que resulten procedentes para depurar las posibles responsabilidades derivadas de la falta de actuación ante un problema conocido, documentado y comunicado reiteradamente a las administraciones competentes.

"Cada día que pasa sin actuar supone nuevas muertes de aves. Las administraciones conocen el problema, disponen de herramientas técnicas para solucionarlo y han sido informadas de forma reiterada. Cuando un daño es conocido, evitable y persiste por falta de actuación, corresponde exigir responsabilidades", señala la asociación.

Por ello, la organización solicita al Cabildo de Tenerife la adopción "urgente" de medidas correctoras en todas las pantallas acústicas transparentes de la red viaria insular que puedan representar un riesgo para la avifauna, así como la evaluación técnica del conjunto de estas infraestructuras para prevenir nuevas colisiones.

La asociación recuerda además que cualquier persona que encuentre aves muertas o heridas junto a estas infraestructuras no debe manipular, recoger ni desplazar los ejemplares y debe comunicar el hallazgo al área de Medio Ambiente, a La Tahonilla o a los agentes medioambientales para que puedan proceder a su recogida siguiendo el protocolo oficial y mantener la cadena de custodia.

"La manipulación no autorizada de los cadáveres puede impedir que estos sean utilizados posteriormente como prueba documental de la mortandad registrada", destaca.