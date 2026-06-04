Arranca la PAU en Tenerife: estas son las notas de corte de la ULL del curso 2025-2026

Con el arranque de la PAU en Canarias, miles de estudiantes comienzan a mirar más allá de los exámenes y ponen el foco en la universidad. Una de las consultas más repetidas estos días es la de las notas de corte de la Universidad de La Laguna (ULL), que sirven como referencia para conocer qué calificación hizo falta en el último proceso de admisión para entrar en cada grado.

La ULL publica estas notas como una información orientativa para el alumnado que quiere acceder a sus titulaciones. No son una nota fija ni garantizan la entrada en el próximo curso, pero ayudan a hacerse una idea de la demanda de cada carrera y de la competencia que puede haber por las plazas disponibles.

La nota de corte refleja la calificación del último estudiante que obtuvo plaza en una titulación concreta durante el curso 2025-2026, dentro del cupo correspondiente. Por eso, los datos deben leerse con cautela: pueden subir o bajar en el siguiente proceso en función del número de plazas ofertadas, las solicitudes recibidas y las notas de admisión del alumnado que pida plaza.

Rama de Artes y Humanidades / E.D.

Las carreras con las notas más altas de la ULL

Estas son algunas de las calificaciones más elevadas publicadas por la Universidad de La Laguna como referencia del último proceso de admisión:

Medicina: 12,573

12,573 Enfermería: 11,840

11,840 Enfermería, centro adscrito Nuestra Señora de Candelaria: 11,826

11,826 Fisioterapia: 11,402

11,402 Enfermería, La Palma: 11,060

Rama de Ciencias / E.D.

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 11,023

11,023 Física: 10,665

10,665 Maestro en Educación Primaria: 9,976

9,976 Diseño: 9,938

9,938 Farmacia: 9,776

9,776 Psicología: 9,762

9,762 Biología: 9,748

9,748 Matemáticas: 9,691

Rama de Ciencias de la Salud / E.D.

Sanidad y Ciencias, entre las ramas con más competencia

La rama de Ciencias de la Salud concentra buena parte de las notas más altas. Además de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, también destacan Farmacia, con un 9,776; Psicología, con un 9,762; y Nutrición Humana y Dietética, con un 9,203.

En el área de Ciencias, la calificación más elevada corresponde a Física, con un 10,665. Le siguen Biología, con un 9,748; Matemáticas, con un 9,691; Ciencias Ambientales, con un 7,710; y Química, con un 7,538.

Rama de Ciencias de la Salud / E.D.

La explicación habitual está en la relación entre demanda y plazas. Las carreras más solicitadas, especialmente si tienen un número limitado de vacantes, suelen registrar notas de corte más altas. Aun así, la cifra de un curso no permite saber con exactitud qué ocurrirá en la siguiente admisión.

Educación, Derecho, ADE e Ingeniería también destacan

Aunque las notas más altas se concentran en el ámbito sanitario, otras titulaciones de la ULL también presentan cifras relevantes. En Educación, Maestro en Educación Primaria alcanza un 9,976, mientras que Maestro en Educación Infantil se queda en 9,430.

En el área social y jurídica, Derecho marca una nota de corte de 8,975, Administración y Dirección de Empresas llega al 8,450, Trabajo Social registra un 7,530 y Periodismo queda en 7,528.

En Ingeniería y Arquitectura, las notas más elevadas corresponden a Ingeniería Mecánica, con un 8,998; Ingeniería Informática, con un 8,171; e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con un 7,570.

Rama de Ingeniería y Arquitectura / E.D.

Titulaciones con un 5 como nota de referencia

La Universidad de La Laguna también recoge grados con una nota de corte de 5,000. Esta cifra suele indicar que, en el proceso de admisión anterior, quedaron plazas disponibles después de las adjudicaciones correspondientes.

Entre las titulaciones que aparecen con un 5 figuran Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Estudios Clásicos, Estudios Francófonos Aplicados, Estudios Ingleses, Historia del Arte, Economía, Sociología, Turismo, Arquitectura Técnica, Náutica y Transporte Marítimo o Tecnologías Marinas, entre otras.

Conviene recordar que un 5 en el último proceso no significa que el acceso esté asegurado en el siguiente. La demanda puede cambiar de un año a otro, igual que las plazas ofertadas y las notas de quienes soliciten entrar.