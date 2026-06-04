La Aemet prevé un descenso de temperaturas en Tenerife este viernes y rachas de viento muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Tenerife una jornada marcada por el descenso de las temperaturas máximas, la presencia de nubes en el norte y el viento del nordeste, que podrá dejar rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora durante la madrugada en zonas expuestas.

El tiempo será más fresco que en jornadas anteriores, especialmente en las máximas, que bajarán de forma moderada en la Isla. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión concreta de la Aemet sitúa los termómetros entre los 20 y los 25 grados.

La nubosidad se concentrará principalmente en el norte, donde no se descartan lloviznas, sobre todo en el nordeste. En el resto de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos ocasionales en zonas del sur y del oeste.

Nubes en el norte y claros por la tarde

El norte de Tenerife amanecerá con cielos nubosos y con probabilidad de lloviznas débiles, especialmente en el nordeste de la Isla. A medida que avance la jornada, la Aemet espera la apertura de claros durante la tarde.

En el resto del territorio insular, el tiempo será más estable, con predominio de cielos poco nubosos. No obstante, podrán registrarse algunos intervalos nubosos ocasionales en el sur y en el oeste.

La situación responde al flujo del nordeste, habitual en Canarias, que suele dejar más nubosidad en las vertientes expuestas al alisio y condiciones más despejadas en las zonas de sotavento.

Temperaturas en descenso

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios o bajarán ligeramente, mientras que las máximas registrarán un descenso moderado en Tenerife.

En la capital tinerfeña, la previsión de la Aemet marca una mínima de 20 grados y una máxima de 25. Este descenso será más notable en comparación con jornadas recientes de ambiente más cálido en algunas zonas de la Isla.

La bajada de las máximas será una de las claves del tiempo de este viernes en Canarias, donde la Aemet espera un descenso ligero a moderado en el conjunto del Archipiélago.

Rachas muy fuertes en zonas expuestas

El viento soplará del nordeste moderado, aunque con intervalos fuertes en varios puntos de Tenerife. La Aemet prevé rachas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora durante la madrugada en zonas expuestas de cumbres, en la vertiente sureste, en el extremo oeste y en la fachada sureste del área metropolitana.

Durante el resto del día, estas rachas serán menos probables y, en caso de producirse, tendrían carácter más ocasional.

Las zonas de cumbre y las vertientes más expuestas al alisio serán, por tanto, los puntos donde el viento podrá sentirse con mayor intensidad. La recomendación habitual en estas situaciones es extremar la precaución en carreteras de montaña, zonas abiertas y áreas donde pueda haber objetos sensibles al viento.

Previsión general en Canarias

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé para este viernes cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte del resto de las islas. Durante la tarde se abrirán algunos claros, especialmente en las islas orientales.

En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan lloviznas en el norte de las islas montañosas durante la madrugada y al anochecer.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios o bajarán ligeramente. Las máximas, en cambio, descenderán de forma ligera a moderada.

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El viento será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, y con probables rachas muy fuertes en cumbres y en las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas durante la madrugada.