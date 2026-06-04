La Aemet advierte: el viento y los fenómenos costeros ponen a Tenerife en aviso amarillo este jueves

Los fuertes vientos y el mal estado del mar pondrán en aviso amarillo este jueves, 4 de junio, a Tenerife, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una situación que será similar en Gran Canaria, mientras que el resto de islas occidentales y Lanzarote estarán en aviso amarillo solo por vientos.

En concreto, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora. Habrá viento del nordeste, afectando a cumbres y a vertientes sureste de las islas montañosas. Además, se incluye la vertiente noroeste en La Palma, La Gomera y Gran Canaria, y el extremo oeste en El Hierro y Tenerife., pudiendo superar localmente los 80 kilómetros por hora.

En cuanto al mar, la previsión indica que habrá viento del Nordeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, y en el sureste de Gran Canaria.

Previsión para Tenerife

En Tenerife se prevé, en el norte por debajo de los 800-1000 metros, intervalos nubosos con amplios claros durante la tarde, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con probable llovizna de madrugada y sobre todo al anochecer. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, pudiendo alcanzar localmente 30º C en el litoral sur del área metropolitana.

Jornada de calor en Las Teresitas, archivo. / María Pisaca

Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas de cumbres, vertiente sudeste y extremo oeste, donde se esperan rachas muy fuertes de hasta 70 km/h, que localmente podrán superar los 80 km/h. No se descartan rachas muy fuertes en la vertiente sur del área metropolitana.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas, abriéndose algunos claros durante la tarde, con probables lloviznas en el norte de las islas montañosas de madrugada y sobre todo al anochecer. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas.

Máximas con pocos cambios en Lanzarote y Fuerteventura, y en ligero a moderado ascenso en el resto de islas. Viento del nordeste moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas y en la vertiente sur de Lanzarote. Localmente podrán superar los 80 km/h en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.